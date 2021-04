美國人死於濫藥案例創下20年來新高

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)周三發布的數據顯示,在疫情期間,美國人死於濫藥的案例創下20年來新高。

根據CDC通報的初步數據,從2019年10月到2020年9月的12個月期間,有超過87,000個美國人死於濫藥問題,也是自1990年代,鴉片類藥物危機開始以來新高。

這項激增數據顯示出,濫藥問題正日益成為緊急的公共衛生危機,尤其在新冠肺炎疫情期間,各界的注意力和資源都放在疫情上,也讓濫藥的問題較不受重視。

濫藥死亡數目在2018年一度輕微下跌,不過疫情初期開始就再度出現回升,儘管尚無法將疫情與濫藥之間是否密切關聯下結論,但是疫情無疑的讓情況惡化。

從數據來看,濫藥問題升幅最大的月份是去年的4月和5月,也是當疫情期間人們害怕染疫,以及因為經濟封鎖和失業等因素而備感壓力大之際,不過當時的濫藥治療計畫多數卻減少服務,至今尚未完全恢復。

至於引起濫藥的藥物方面,主要以違法生產的芬太尼和其他合成的鴉片類藥物為主,很多致命的案例則涉及興奮劑藥物,特別是甲基安非他命。

