東華醫院Daly City華康醫務所開始接種新冠疫苗無需預約

東華醫院在舊金山(三藩市)華埠開設首個毋需預約Walk-in的疫苗接種站,而東華醫院位於Daly City的華康醫務所,也開始為合資格人士接種疫苗。

位於Daly City Gellert夾Hickey大道的東華醫院華康醫務所,本周開始提供疫苗接種服務,無需預約。

東華醫院營運總監任高子娜(Gina Yam)說:「所有診所已開放給所有人士,不需要是我們診所的病人,不需要有特別保險,只要你帶齊你的工作證明,到我們的診所,特別是65歲以上的長者,只要帶你的紅藍卡,過來我們的診所,我們都會為你接種疫苗。」

東華醫院的診所現在為1A和1B類別的人士接種疫苗,包括65歲或以上的長者、醫護人員、緊急服務人員、教育界和托兒服務工作者,還有從事農業和飲食業人士。

如果想去Daly City診所接種疫苗的人士,必須在San Mateo縣居住或工作,這個診所目前提供Moderna疫苗。

San Mateo縣目前有接近19萬居民接種了疫苗,縣參事David Canepa表示,縣開設大型接種中心,但為了幫助少數族裔,包括華裔接種疫苗,所以也與東華醫院等服務華裔的醫療機構合作,設立社區疫苗診所。

Daly City華康醫務所服務時間是星期一到五早上9點至下午3點,雖然不用預約,但如果想預約的話可致電(628) 228-2828。

現在東華醫院四個診所都提供新冠病毒疫苗,但只有華埠和Daly City診所無需預約,想查詢診所地址,可瀏覽:www.chinesehospital-sf.org/clinics-locations

