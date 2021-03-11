東華醫院Daly City華康醫務所開始接種新冠疫苗無需預約

【KTSF 黃恩光報導】

東華醫院在舊金山（三藩市）華埠開設首個毋需預約Walk-in的疫苗接種站，而東華醫院位於Daly City的華康醫務所，也開始為合資格人士接種疫苗。

位於Daly City Gellert夾Hickey大道的東華醫院華康醫務所，本周開始提供疫苗接種服務，無需預約。

東華醫院營運總監任高子娜（Gina Yam）說：「所有診所已開放給所有人士，不需要是我們診所的病人，不需要有特別保險，只要你帶齊你的工作證明，到我們的診所，特別是65歲以上的長者，只要帶你的紅藍卡，過來我們的診所，我們都會為你接種疫苗。」

東華醫院的診所現在為1A和1B類別的人士接種疫苗，包括65歲或以上的長者、醫護人員、緊急服務人員、教育界和托兒服務工作者，還有從事農業和飲食業人士。

如果想去Daly City診所接種疫苗的人士，必須在San Mateo縣居住或工作，這個診所目前提供Moderna疫苗。

San Mateo縣目前有接近19萬居民接種了疫苗，縣參事David Canepa表示，縣開設大型接種中心，但為了幫助少數族裔，包括華裔接種疫苗，所以也與東華醫院等服務華裔的醫療機構合作，設立社區疫苗診所。

Daly City華康醫務所服務時間是星期一到五早上9點至下午3點，雖然不用預約，但如果想預約的話可致電(628) 228-2828。

現在東華醫院四個診所都提供新冠病毒疫苗，但只有華埠和Daly City診所無需預約，想查詢診所地址，可瀏覽：www.chinesehospital-sf.org/clinics-locations

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