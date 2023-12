【毛小孩單元】帶大家認識獸醫街頭外展服務Vet SOS（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本集《毛小孩單元》,帶大家認識獸醫街頭外展服務Vet SOS。

Ilana Strubel醫生在Vet SOS獸醫街頭外展服務,為露宿者的毛小孩看病,已經將近四分之一世紀,談到Vet SOS起源,她記得1999年,當時她在舊金山動物收容中心SPCA擔任獸醫。

Strubel醫生說:「當時我有一些無家客戶,住在車裡,他們的狗兒病危,需要緊急做手術,這些人告訴我,他們願意賣車賣房支付手術費用,請我治療他們的狗兒。」

街頭外展服務原本只是替街頭露宿者提供治療,一名客戶問她,是否可以也可以幫無家可歸者的寵物看病。

Strubel醫生說:「她問我是否願意和SOS的流動車一起出去,每個月一次去治療街友的寵物,他們自1988年以來,就為街友提供診所服務,有醫護提供醫療,但沒有獸醫,她從10歲起就在街上長大,直到她快22、23歲了,狗兒就是她的生命,她的狗救了她,她這麼說過如果沒有她的狗,她不可能活到23歲,也不會有房子和不再流落街頭。」

Strubel醫生向SPCA和一些非牟利組織要求提供醫療器材、疫苗等等,2001年於是便有了獸醫街頭外展服務。

Strubel說:「我們於2001/6/9開啟第一家診所,我永遠不會忘記我們開著廂型車,帶著獸醫用品四處跑,拿掉治療人的醫療用品,我們繞著城市開車,尋找居住在高速公路下、公園的街友,有時我們會順便去,比如針具交換中心或施食處,街友可以得到服務的地方,這有點像沿街叫賣冰淇淋,”獸醫照護,獸醫照護,我們在這裡,你有寵物嗎?”」

起初開著廂型車,到處替街友寵物看病,後來漸漸傳開,需求越來越大,於是跟舊金山SPCA合作提供停車場,成了固定的露天獸醫診所。

曾經有一天的時間高達70人來排隊,診所為了提高效率,而改用預約制度,並沒有減少客戶數量。

而這個義診,連帶也照護到寵物的主人。

社區服務主任Beth Rittenhouse-Dhes說:「他們真的會為其寵物來接受我們的服務,甚至更先於自己的醫療服務,所以這是個好機會,既可以在獸醫診所照顧人們的寵物,也可以與主人聯繫,了解他們自己在何處獲得醫療服務,我們也可以幫助他們聯繫醫療保健,我們發現這方法非常成功。」

觀眾如果有興趣捐助Vet SOS,可以上網SFCCC.org奉獻您的愛心。

