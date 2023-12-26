【毛小孩單元】帶大家認識獸醫街頭外展服務Vet SOS（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本集《毛小孩單元》，帶大家認識獸醫街頭外展服務Vet SOS。

Ilana Strubel醫生在Vet SOS獸醫街頭外展服務，為露宿者的毛小孩看病，已經將近四分之一世紀，談到Vet SOS起源，她記得1999年，當時她在舊金山動物收容中心SPCA擔任獸醫。

Strubel醫生說：「當時我有一些無家客戶，住在車裡，他們的狗兒病危，需要緊急做手術，這些人告訴我，他們願意賣車賣房支付手術費用，請我治療他們的狗兒。」

街頭外展服務原本只是替街頭露宿者提供治療，一名客戶問她，是否可以也可以幫無家可歸者的寵物看病。

Strubel醫生說：「她問我是否願意和SOS的流動車一起出去，每個月一次去治療街友的寵物，他們自1988年以來，就為街友提供診所服務，有醫護提供醫療，但沒有獸醫，她從10歲起就在街上長大，直到她快22、23歲了，狗兒就是她的生命，她的狗救了她，她這麼說過如果沒有她的狗，她不可能活到23歲，也不會有房子和不再流落街頭。」

Strubel醫生向SPCA和一些非牟利組織要求提供醫療器材、疫苗等等，2001年於是便有了獸醫街頭外展服務。

Strubel說：「我們於2001/6/9開啟第一家診所，我永遠不會忘記我們開著廂型車，帶著獸醫用品四處跑，拿掉治療人的醫療用品，我們繞著城市開車，尋找居住在高速公路下、公園的街友，有時我們會順便去，比如針具交換中心或施食處，街友可以得到服務的地方，這有點像沿街叫賣冰淇淋，”獸醫照護，獸醫照護，我們在這裡，你有寵物嗎?”」

起初開著廂型車，到處替街友寵物看病，後來漸漸傳開，需求越來越大，於是跟舊金山SPCA合作提供停車場，成了固定的露天獸醫診所。

曾經有一天的時間高達70人來排隊，診所為了提高效率，而改用預約制度，並沒有減少客戶數量。

而這個義診，連帶也照護到寵物的主人。

社區服務主任Beth Rittenhouse-Dhes說：「他們真的會為其寵物來接受我們的服務，甚至更先於自己的醫療服務，所以這是個好機會，既可以在獸醫診所照顧人們的寵物，也可以與主人聯繫，了解他們自己在何處獲得醫療服務，我們也可以幫助他們聯繫醫療保健，我們發現這方法非常成功。」

觀眾如果有興趣捐助Vet SOS，可以上網SFCCC.org奉獻您的愛心。

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