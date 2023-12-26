【全國新聞】芝加哥地區出現濃霧 西南航空取消數百航班

December 26, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Southwest Airlines)

【KTSF 張麗月報導】

由於芝加哥地區過去兩天出現濃霧，導致Midway國際機場有大量航班要取消，也打亂了部份搭客的旅遊行程，Midway機場是西南航空主要的交通樞紐，西南航空強調，他們的營運已經穩定下來，星期一約有100個西南航班取消，稍後可能還多航班取消。

西南航空表示，芝加哥地區在星期六晚開始出現濃霧，一直持續到星期日早上，令航機不能降落該地區的Midway國際機場，也有部份航機要改道飛行，及有航班取消，在西南旗下4,242個航班中，週日約有300個航班取消。

雖然西南航空沒有預期未來幾天會有任何重大服務受到干擾，但就透露，他們星期一主動取消101個航班，約佔整個系統超過4,300個航班不足1%，又說，在這個繁忙節日旅遊季節，旗下的職員正快速和安全照顧旅客，同時也向過去兩天受影響的搭客道歉。

去年的聖誕節過後幾天，西南航空有數以千計航班取消，導致200萬名搭客受困。

西南航空就指，去年造成的航空交通混亂，是由於冬季風暴，以及航班編排上出問題所致，而西南航空也因此被航管當局罰款合共1.4億元。

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