【全國新聞】芝加哥地區出現濃霧 西南航空取消數百航班

【KTSF 張麗月報導】

由於芝加哥地區過去兩天出現濃霧,導致Midway國際機場有大量航班要取消,也打亂了部份搭客的旅遊行程,Midway機場是西南航空主要的交通樞紐,西南航空強調,他們的營運已經穩定下來,星期一約有100個西南航班取消,稍後可能還多航班取消。

西南航空表示,芝加哥地區在星期六晚開始出現濃霧,一直持續到星期日早上,令航機不能降落該地區的Midway國際機場,也有部份航機要改道飛行,及有航班取消,在西南旗下4,242個航班中,週日約有300個航班取消。

雖然西南航空沒有預期未來幾天會有任何重大服務受到干擾,但就透露,他們星期一主動取消101個航班,約佔整個系統超過4,300個航班不足1%,又說,在這個繁忙節日旅遊季節,旗下的職員正快速和安全照顧旅客,同時也向過去兩天受影響的搭客道歉。

去年的聖誕節過後幾天,西南航空有數以千計航班取消,導致200萬名搭客受困。

西南航空就指,去年造成的航空交通混亂,是由於冬季風暴,以及航班編排上出問題所致,而西南航空也因此被航管當局罰款合共1.4億元。

