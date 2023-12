【KTSF】

舊金山 (三藩市)零售業再受打擊,位於Embarcadero海旁的See’s Candies分店在聖誕節前夕關閉,門外貼上結業的告示。

這家擁有102年歷史的公司,關閉位於Embarcadero中心的分店,雖然該公司沒有說明關閉的原因,但該區的其他商戶曾表示,由於在家工作,以及後疫情經濟復甦緩慢,導致人流不足。

