舊金山(三藩市)警方進行反店鋪盜竊行動,上星期在市內逮捕了18名涉嫌入店盜竊的人。

舊金山警察局表示,週二於市中心Yerba Buena Gardens附近的Mission Street 700號街區,以及為於西面的Stonestown購物中心的零售店進行此次行動。

警方稱,其中3名被捕者正關押在縣監獄,而另外12名疑犯因入店行竊被指控,但已經獲釋。

警方稱,行動中查獲的被盜財物,已經發還給有關商店。

