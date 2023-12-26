【灣區新聞】前Cupertino市長張昭富參選聖塔克拉拉第五區縣議員（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

前Cupertino市長張昭富（Barry Chang）週末期間宣布，將參選聖塔克拉拉第五區的縣議員，他週一接受本台專訪，談到參選的理由。

來自台灣的張昭富是第一代移民，曾經擔任過Cupertino學區委員、Cupertino市議員，2016年擔任過Cupertino市長，離開政壇一段時間後，現在他決定參選聖塔克拉拉縣第五區縣議員職務。

張昭富說：「「為什麼決定參選？）因為水泥廠，Lehigh水泥廠今年宣布關掉了，關掉以後，這個Lehigh水泥廠在Cupertino和Los Altos Hills中間，山裡面有3500英畝（土地），那麼它以後地要怎麼用？縣府在跟Lehigh談要把它收購，收購以後改成甚麼樣的用地，這都影響到整個聖塔克拉拉縣將來的發展。」

張昭富任職Cupertino市議員期間，大力反對Lehigh水泥廠污染，如今水泥廠關閉，他說他要繼續對水泥廠用地的後續發展監督下去，此外，他也針對當地需求提出競選政見。

張昭富說：「聖塔克拉拉縣這麼多年來，特別是現在交通真的是很糟糕，交通的問題需要解決，需要解決就是需要大眾運輸，我的解決辦法，當然如果有更多更好的解決建議，我也會接受，這個交通問題需要解決，對於灣區的經濟發展，對大家的健康，對大家時間的應用，都會有很大的幫助。」

張昭富卸任公職後，除了從事原本的房地產生意，也到Cupertino和Saratoga的長者中心擔任義工。

他說競選的重點除了改善交通，也強調要加強公共衛生、公共安全，還有希望加強對長者的服務。

張昭富說：「這一年多下來發現就是說，整個縣、城市裡面，對老人服務的品質不夠好，需要更改善。」

聖塔克拉拉縣第五選區，涵蓋許多矽谷中心城市，包括Palo Alto、Mountian View、Los Altos、Los Altos Hills、Cupertino、Saratoga，以及部份聖荷西市等，現任的該區縣議員Joe Simitian任滿。

根據聖塔克拉拉縣選務處資料，這個席位有五人角逐，除了張昭富之外，還有另一名華裔Peter Fung，他是El Camino Healthcare District醫療保健區的總監，該組織是加州地方選民投票成立，直接向所屬社區提供醫療服務，對象主要是沒有健保的人士、低收入者與兒童。

聖縣議會第五區議席其他三位參選人分別為Mountain View市議員Margaret Abe-Koga、加州平稅局委員Sally Lieber，以及商業主Sandy Sans。

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