【灣區新聞】前Cupertino市長張昭富參選聖塔克拉拉第五區縣議員（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

前Cupertino市長張昭富(Barry Chang)週末期間宣布,將參選聖塔克拉拉第五區的縣議員,他週一接受本台專訪,談到參選的理由。

來自台灣的張昭富是第一代移民,曾經擔任過Cupertino學區委員、Cupertino市議員,2016年擔任過Cupertino市長,離開政壇一段時間後,現在他決定參選聖塔克拉拉縣第五區縣議員職務。

張昭富說:「「為什麼決定參選?)因為水泥廠,Lehigh水泥廠今年宣布關掉了,關掉以後,這個Lehigh水泥廠在Cupertino和Los Altos Hills中間,山裡面有3500英畝(土地),那麼它以後地要怎麼用?縣府在跟Lehigh談要把它收購,收購以後改成甚麼樣的用地,這都影響到整個聖塔克拉拉縣將來的發展。」

張昭富任職Cupertino市議員期間,大力反對Lehigh水泥廠污染,如今水泥廠關閉,他說他要繼續對水泥廠用地的後續發展監督下去,此外,他也針對當地需求提出競選政見。

張昭富說:「聖塔克拉拉縣這麼多年來,特別是現在交通真的是很糟糕,交通的問題需要解決,需要解決就是需要大眾運輸,我的解決辦法,當然如果有更多更好的解決建議,我也會接受,這個交通問題需要解決,對於灣區的經濟發展,對大家的健康,對大家時間的應用,都會有很大的幫助。」

張昭富卸任公職後,除了從事原本的房地產生意,也到Cupertino和Saratoga的長者中心擔任義工。

他說競選的重點除了改善交通,也強調要加強公共衛生、公共安全,還有希望加強對長者的服務。

張昭富說:「這一年多下來發現就是說,整個縣、城市裡面,對老人服務的品質不夠好,需要更改善。」

聖塔克拉拉縣第五選區,涵蓋許多矽谷中心城市,包括Palo Alto、Mountian View、Los Altos、Los Altos Hills、Cupertino、Saratoga,以及部份聖荷西市等,現任的該區縣議員Joe Simitian任滿。

根據聖塔克拉拉縣選務處資料,這個席位有五人角逐,除了張昭富之外,還有另一名華裔Peter Fung,他是El Camino Healthcare District醫療保健區的總監,該組織是加州地方選民投票成立,直接向所屬社區提供醫療服務,對象主要是沒有健保的人士、低收入者與兒童。

聖縣議會第五區議席其他三位參選人分別為Mountain View市議員Margaret Abe-Koga、加州平稅局委員Sally Lieber,以及商業主Sandy Sans。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。