灣區空氣質素管理局指,聖誕期間,空氣質素受燃燒木材的煙霧影響,宣佈愛惜空氣日警告週二生效。

當局預測,微風和低溫,加上燃燒木材的人數增加,會令空氣質素達到不健康水平,週二愛惜空氣日警告生效期間,市民嚴禁燃燒木材、柴火和任何固體燃料。

當局指,在火爐前聚在一起是聖誕傳統,但燃燒木材會釋出懸浮粒子及甲醛等有害物質,為健康帶來嚴重影響。

雖然有關警告現時未有生效,燃燒木材不算犯法,但當局仍然強烈不建議這種行為。

另外,當局又指,禮物包裝紙點燃時會釋放致癌物質,焚燒包裝紙是違法。

