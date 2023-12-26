【灣區新聞】舊金山慈善團體一連兩天辦聖誕派餐 為弱勢社群送暖（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）慈善團體Glide Foundation在平安夜和聖誕節一連兩天舉行聖誕派餐活動，為社區中的弱勢社群送暖。

團體派發食品的地點，位於舊金山田德隆區Ellis街的Glide memorial教堂，除了派餐服務外，團體還為大家送上充滿聖誕氣氛的歌舞表演。

前來用餐的人首先在教堂外排隊，由義工為他們派發用餐券，然後再分批進教堂用餐。

多名的義工亦十分忙碌，有人分餐，有人負責派餐，當中就包括14歲青年Rohail Kahn。

Kahn說：「我正在做義工，幫忙把這些紙杯和塑膠餐具放進去，給無家可歸人士拿果汁或用餐，我真的很喜歡Glides計劃，我想為貢獻社區。」

用餐區域內有十多張圓桌，每張可坐6至7人。

Glide Foundation的Jean Cooper表示，週一提供的聖誕午餐，裡面有火腿、火雞和蔬菜等，希望盡力為每個來到的人都感受到節日的溫暖。

Cooper說：「這是我第19年在Glide派聖誕餐，我很喜歡這項目，在感恩節和聖誕節服務有需要的人，已成為我傳統的一部份，這對我、對其他人來說都很重要，義工來到這裡幫助真的很有意義，喜歡與他人分享豐裕和繁榮，以此方式而為之。」

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