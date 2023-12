【KTSF】

咖啡愛好者可能已經知道,沖泡一杯完美咖啡在研磨咖啡豆時的小技巧,現在就有研究證實,研磨咖啡時只要做一個小動作,就能讓咖啡的風味更佳。

這小技巧就是在研磨咖啡豆之前,添加一些水在豆中,而俄勒岡大學的科學家們就研究這種技術的真確性,他們發現研磨時添加了水後,有助於防止咖啡在研磨後產生細少微觀層面的凝結塊狀物,這樣就能增加從咖啡豆中所提取風味,達致更一致更有風味的沖泡程序。

研究人員又表示,這種研磨方法,在沖泡濃縮咖啡Espresso時更為明顯,而在濾泡(Drip)咖啡中則比較不顯著。

