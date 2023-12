【灣區新聞】灣區2023年最後一個星期將迎來濕冷天氣（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本週是2023年最後一個星期,灣區又將迎來濕冷的天氣。

灣區本週將迎來兩個不同的風暴,分別在星期三和星期五出現,儘管最大降雨將落在不同地區,但整體來說,這兩股風暴預計在舊金山和奧克蘭會帶來約一英吋的降雨,南灣聖荷西約半英吋降雨,北灣San Rosa約有兩英吋降雨量。

而且本週三和週五,中半島將出現陣風,風速可達每小時45英里。

同時受到國王潮的影響,舊金山海灣地區預計整個星期都會發布沿海洪水警報,週一沿海地區因為有10至12英尺的巨浪和離岸流,當局發出海灘危險聲明。

降雨機率方面,星期三將有一股冷鋒,由西向東穿越北加州,將帶來中度至重度的降雨,並且有機會出現閃電,海岸地區會有最高每小時40英里的強風。

北灣將有大量降雨,Santa Rosa可能錄得至少一英吋雨量,舊金山和奧克蘭約半英吋降雨。

接著星期四也可能會有持續性的陣雨,但第二股較強的風暴將在星期五登場,沿岸地區會出現最高每小時45英里強風,舊金山和奧克蘭可望降下4分之3英吋的雨,北灣地區雨量更多,可能達1英吋或以上。

至於星期二仍是乾爽的好天氣,是本週最溫暖的一天,最低氣溫在40多度,最高氣溫仍有60多度。

