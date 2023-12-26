【灣區新聞】東灣餐廳老闆食物餐車被偷走 無法向無家者送聖誕餐

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣一位餐廳老闆，原本打算在聖誕佳節期間為無家可歸人士派發食物，但停在停車場的食物餐車被人偷走，老闆希望警方和公眾可以幫他尋回餐車。

Eric Scott仍在努力接受今年平安夜發生在他身上的事，他本來打算使用該食物餐車參加聖誕活動，為無家可歸者派發食物。

Touch of Soul餐廳老闆Eric Scott說：「你投入了6,000個小時，但有人可以在6分鐘內奪走你的一切。」

Scott表示，在週日早上醒來，做他每天早上都會​​做的事情，他開車來到餐車，為他的Touch of Soul餐車購買用品，但當他檢查停在停車場的餐車拖車時，發現拖車不見了。

Scott說：「天呀，我很生氣，我的意思是，這是你永遠想像不到會發生的事。」

附近店舖的閉路電視拍下案發經過，在片段中可以看到一輛白色汽車停在餐車拖車前，幾秒鐘後，就帶著拖車離開。

Scott說，最難過的是，他原本在幾個小時後，就要使用該輛拖車參加聖誕派發食物活動。

Scott說：「我們通常會用餐車向無家可歸者派發食物，因此我們本應將舉辦一項大型活動，為無家可歸者提供食物，我們嘗試繼續這樣做，但現在有點阻礙了。」

現在Scott只希望警方能夠找到匪徒，並拿回他的拖車，如果沒有的話，他說他很可能要籌集資金購買新的，這可能需要幾個月的時間。

Scott說：「現在我們正在努力祈禱，希望警方或相關機構能夠找到並把它帶回來。」

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