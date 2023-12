【灣區新聞】東灣餐廳老闆食物餐車被偷走 無法向無家者送聖誕餐

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣一位餐廳老闆,原本打算在聖誕佳節期間為無家可歸人士派發食物,但停在停車場的食物餐車被人偷走,老闆希望警方和公眾可以幫他尋回餐車。

Eric Scott仍在努力接受今年平安夜發生在他身上的事,他本來打算使用該食物餐車參加聖誕活動,為無家可歸者派發食物。

Touch of Soul餐廳老闆Eric Scott說:「你投入了6,000個小時,但有人可以在6分鐘內奪走你的一切。」

Scott表示,在週日早上醒來,做他每天早上都會​​做的事情,他開車來到餐車,為他的Touch of Soul餐車購買用品,但當他檢查停在停車場的餐車拖車時,發現拖車不見了。

Scott說:「天呀,我很生氣,我的意思是,這是你永遠想像不到會發生的事。」

附近店舖的閉路電視拍下案發經過,在片段中可以看到一輛白色汽車停在餐車拖車前,幾秒鐘後,就帶著拖車離開。

Scott說,最難過的是,他原本在幾個小時後,就要使用該輛拖車參加聖誕派發食物活動。

Scott說:「我們通常會用餐車向無家可歸者派發食物,因此我們本應將舉辦一項大型活動,為無家可歸者提供食物,我們嘗試繼續這樣做,但現在有點阻礙了。」

現在Scott只希望警方能夠找到匪徒,並拿回他的拖車,如果沒有的話,他說他很可能要籌集資金購買新的,這可能需要幾個月的時間。

Scott說:「現在我們正在努力祈禱,希望警方或相關機構能夠找到並把它帶回來。」

