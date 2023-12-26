【娛樂新聞】馬國明胡鴻鈞苦等三年終於再合作 吳業坤「結婚前輩」唔介意教兄弟夫妻之道

剛結婚的馬國明（馬明）積極搵錢，火速投入工作率領胡鴻鈞Hubert、吳業坤（坤哥）、孔德賢、鄭衍峰、丁子朗及黃庭鋒，一行七人一日內先後到茂明及佛山活動搵真銀，婚後的馬明面上不但幸福滿滿經常甜笑，參觀傢俬店時又不時會說：「我太太都會喜歡。」閃爆旁人，難怪當大會想介紹「二人世界」示範單位時，坤哥直言：「結婚我先係前輩！」更笑言各人有需要隨時可傳授兩招夫妻相處之道。

今次七子拍住上搵錢，所到之處充滿笑聲，繼等出場時表演一支水輪住離口飲唔準漏、坤哥鄭衍峰及黃庭鋒一齊試瞓床、Hubert將擺設的假貓公仔當BB抱，令馬明忍唔住攞出手機騷兩隻貓照外，最搞笑是在大會安排新婚馬明參觀「二人世界」示範單位時，馬明即場提醒指坤哥都是今年結婚，點知被坤哥反擊搶答：「係呀我早佢少少，講結婚我先係前輩！」令大家爆笑。

至於因劇集《降魔的》結緣成為好兄弟的馬明同Hubert，苦等多年終於等到二人齊齊商演機會，Hubert說：「石敢當同小馬一直好受觀眾歡迎，但因疫情停擺所有商演活動，等咗三年終於機會到。」而今次演出後不到一星期，馬明與Hubert這個組合將再合體，出席武漢品牌活動實行密密搵銀大計。

另外為挑戰自己參與了《亞洲超星團》的丁子朗，在茂明台上唱出《給十年後的我》時，演出明顯有信心及穩定好多，而因劇集《大夫》《新聞女王》人氣急升的孔德賢，第一次一日跑兩場感覺超興奮，說：「好開心第一次可以一日走兩場商演，行程係好緊密，但又令我覺得好開心。今年出左兩套電視劇令自己多人識咗，但冇諗過係內地都聽到粉絲叫自己角色名，覺得受寵若驚，希望可以越做越好，令更多人認識我。」