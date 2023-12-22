【財經新聞】美國個人消費開支價格指數11月份繼續回落

December 22, 2023 新聞, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局屬意的通脹指標之一的個人消費開支（PCE）價格指數11月份繼續回落，貨品和服務價格的漲幅都低於市場預期，也增加明年減息的機會。

聯邦商務部週五發表的數據顯示，個人在貨品和服務的消費開支方面的整體PCE價格指數，11月份上升2.6%，反映出正在走向聯儲局2%通脹目標，也比去年中達到的超過7%頂峰已經大幅回落，這個整體PCE指數比前一個月首次出現下跌，跌幅是0.1%。

如果扣除波幅較大的食品和能源項目之後的整體核心PCE指數就上升3.2%，也比預期為低，按月就微升0.1%。

服務價格上升0.2%，貨品價格就下跌0.7%，能源價格就下降2.7%，食品價格也下跌0.1%，這些都有助於控制通脹。

另外，以六個月為基礎計算，核心PCE指數就上升1.9%，反映出如果按照現時的趨勢繼續，物價的升幅，基本上達到聯儲局2%目標。

有經濟專家分析，租金加幅進一步明顯放緩的話，有理由相信年度通脹率，在未來幾個月可望回復到2%目標。

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