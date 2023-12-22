【灣區新聞】灣區五縣無家可歸學生人數合增加4千多人

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的學區正在努力解決無家可歸學童的問題，從2019到2023四個學年中，五個縣合計的無家可歸學生人數增加了4,313名。

根據The Mercurynews報導，自2019-20年度以來，加州的無家可歸學生的數量增加了一成，而灣區的無家可歸學生，數量在這三年中增加了27%。

在灣區各縣中，Santa Clara縣的情況最為嚴重，同期的人數激增85%。

在灣區10個最大的學區中，有5個學區的無家可歸學生人數都有所增加，其中聖荷西東的聯合高中學區增幅最為顯著。

East Side Union學區表示，今年假期，全學區將有近900名無家可歸的高中生，而在2020年，這一數字只有300人。

另外，截至12月中旬，Contra Costa縣的Mt. Diablo Unified學區，已確定全學區有591名無家可歸的學生，比去年同期數字多了近170人。

灣區非營利組織All Home表示，過去幾年實行的疫情保護措施到期，驅逐/逼遷事件激增，Contra Costa縣、Santa Clara縣，以及San Mateo縣的暫停逼遷令，已於2021年結束。

除此之外，加州的租金減免計劃也在上年3月結束，對於許多家庭來說，與COVID疫情相關的援助，可能足以維持他們的生活，但當這些援助計劃結束時，家庭再次面臨無家可歸的風險。

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