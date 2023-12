【灣區新聞】灣區五縣無家可歸學生人數合增加4千多人

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的學區正在努力解決無家可歸學童的問題,從2019到2023四個學年中,五個縣合計的無家可歸學生人數增加了4,313名。

根據The Mercurynews報導,自2019-20年度以來,加州的無家可歸學生的數量增加了一成,而灣區的無家可歸學生,數量在這三年中增加了27%。

在灣區各縣中,Santa Clara縣的情況最為嚴重,同期的人數激增85%。

在灣區10個最大的學區中,有5個學區的無家可歸學生人數都有所增加,其中聖荷西東的聯合高中學區增幅最為顯著。

East Side Union學區表示,今年假期,全學區將有近900名無家可歸的高中生,而在2020年,這一數字只有300人。

另外,截至12月中旬,Contra Costa縣的Mt. Diablo Unified學區,已確定全學區有591名無家可歸的學生,比去年同期數字多了近170人。

灣區非營利組織All Home表示,過去幾年實行的疫情保護措施到期,驅逐/逼遷事件激增,Contra Costa縣、Santa Clara縣,以及San Mateo縣的暫停逼遷令,已於2021年結束。

除此之外,加州的租金減免計劃也在上年3月結束,對於許多家庭來說,與COVID疫情相關的援助,可能足以維持他們的生活,但當這些援助計劃結束時,家庭再次面臨無家可歸的風險。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。