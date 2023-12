【KTSF 張擎鳳報導】

聖誕新年假期的航空旅遊非常繁忙,灣區3個主要機場都人山人海。

週五是聖誕假期航空旅遊的高峰期,預計這個星期,灣區3個主要機場會有近100萬個遊客通過安檢。

旅客大徘長龍,單是舊金山(三藩市)機場的旅客人數,就比去年同期高出14%,有旅客表示,很高興在假期出行。

旅客Pam Page說:「人們很高興排隊,因為他們要和家人,或其他人在一起,我現在很興奮

旅客Heather Fleming說:「最後一刻出行,又是聖誕假期,所以我預計會有混亂。」

