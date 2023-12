【加州新聞】加州今年人口降至3900萬以下 為2015年來最低

【KTSF 尹晉豪報導】

根據最新的人口普查估計,加州今年的人口數量降至3900萬以下,為2015年以來最低的數字。

《舊金山紀事報》報導,人口普查局發佈的估計顯示,從2022年到2023年,加州人口減少約75,000人,減幅是0.2%。

今年加州的人口約3900萬人,加州人口自2019年達到高峰的3,950萬以來就一直在下降,從2021年至2022年間,加州的淨人口就減少約10萬人,即0.3%。

但加州亦透過外國移民,抵消了國內的部份人口流失,淨有15萬人從美國境外移居加州,這是所有州中第二高的數字,僅次於佛羅里達州。

同樣緩和加州人口流失的還有出生人數,從2022年7月至2023年7月期間,加州有大約30萬人出生。

對於人口流失,加州財政部則有不同的算法,指加州今年人口比前一年僅減少37,000人。

加州財政部還表示,舊金山的人口在過去兩年中略有增長,財政部相信,他們的數據情況略好於人口普查局。

而人口普查局的數據指,從2022年至2023年間,加州是全國八個人口有減少的州份之一。

