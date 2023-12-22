【加州新聞】加州今年人口降至3900萬以下 為2015年來最低

【KTSF 尹晉豪報導】

根據最新的人口普查估計，加州今年的人口數量降至3900萬以下，為2015年以來最低的數字。

《舊金山紀事報》報導，人口普查局發佈的估計顯示，從2022年到2023年，加州人口減少約75,000人，減幅是0.2%。

今年加州的人口約3900萬人，加州人口自2019年達到高峰的3,950萬以來就一直在下降，從2021年至2022年間，加州的淨人口就減少約10萬人，即0.3%。

但加州亦透過外國移民，抵消了國內的部份人口流失，淨有15萬人從美國境外移居加州，這是所有州中第二高的數字，僅次於佛羅里達州。

同樣緩和加州人口流失的還有出生人數，從2022年7月至2023年7月期間，加州有大約30萬人出生。

對於人口流失，加州財政部則有不同的算法，指加州今年人口比前一年僅減少37,000人。

加州財政部還表示，舊金山的人口在過去兩年中略有增長，財政部相信，他們的數據情況略好於人口普查局。

而人口普查局的數據指，從2022年至2023年間，加州是全國八個人口有減少的州份之一。

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