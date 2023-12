【灣區新聞】舊金山未來8年建屋量料未能達到州府目標

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)已同意州政府規定,到2031年需要批准8萬2千個住宅單位的要求,但從舊金山今年發放的新住宅建築許可證數量來看,距離實現這一目標依然很遙遠。

根據SF Standard報導,舊金山規劃部門提供的數字,截至今年12月13日,今年市府批准興建1,823間新住宅,這數字不僅比去年減少了約1,000個,亦是舊金山自2010年以來的新低。

規劃部門表示,由於利率高企和建築成本等幾個因素,令整體新屋興建放緩,每八年,州府會要求地方政府制定一項名為「房屋要素」的計劃,即建造一定數量的新住宅,來滿足預期的人口和就業增長,如果計劃不獲州府接納,地方政府將失去土地規劃用途的控制權,和獲得州府可負擔房屋資金的機會。

州政府在今年年初已對舊金山最新的房屋要素進行了認證,但目前房屋興建的進度緩慢。

舊金山官員解釋,獲得許可證的房屋發展項目,不一定立即開始興建。

舊金山預計要在未來8年內,批准建造8萬2千套新住宅,其中一半需要預留為可負擔房屋。

根據市府官員的初步數據,當局估計目前正在發展規劃的新住宅有7萬4千多間,而其中有1萬6千多個屬可負擔房屋。

當局表示,舊金山需要在2031年之前,建造多達4萬7千套可負擔房屋。

