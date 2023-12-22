【全國新聞】今年聖誕假日航班取消及延誤比率比去年低

【KTSF 張麗月報導】

週五是聖誕假期旅遊高峰的日子，雖然西岸和東北部天氣惡劣，但航班取消的比率比去年為低，飛機延誤也減至最低。

自從去年西南航空出現的交通混亂，導致超過200萬名搭客受困之後，航管當局要求航空公司作出改善，避免類似事件再次發生。

今年美國的航空公司招聘了額外人手，應付增加的旅客流量，包括增聘數以千計飛機師和空中服務員，以避免類似西南航空去年的事故重演。

航空公司也預測，今年的旅客人數也大增，但航空公司有信心，可以處理額外的人潮，加上在聖誕新年期間，當局開放軍事領空以及開放額外航線，來減輕航空交通擠塞問題。

根據FlightAware數據，截至週五傍晚，在美國約有70個航班取消，另外約有3,480個航班出現延誤。

在週四，有超過260萬名搭客接受安檢通關，週四、週五和元旦日，是旅遊最繁忙的日子。

數據指出，雖然面對經濟低迷的隱憂，但今年的旅遊強勁，已經超越疫情之前水平。

聯邦運輸安全管理局（TSA）今年這個時候檢查通關的人數，比去年同期多出超過12%，也比疫情之前多出1.4%。

聯邦運輸部長布提捷表示，今年以來，航空公司只是取消1.2%的航班，是多年來最低，但指出，天氣惡劣是航班混亂的威脅。

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