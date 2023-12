【全國新聞】今年聖誕假日航班取消及延誤比率比去年低

【KTSF 張麗月報導】

週五是聖誕假期旅遊高峰的日子,雖然西岸和東北部天氣惡劣,但航班取消的比率比去年為低,飛機延誤也減至最低。

自從去年西南航空出現的交通混亂,導致超過200萬名搭客受困之後,航管當局要求航空公司作出改善,避免類似事件再次發生。

今年美國的航空公司招聘了額外人手,應付增加的旅客流量,包括增聘數以千計飛機師和空中服務員,以避免類似西南航空去年的事故重演。

航空公司也預測,今年的旅客人數也大增,但航空公司有信心,可以處理額外的人潮,加上在聖誕新年期間,當局開放軍事領空以及開放額外航線,來減輕航空交通擠塞問題。

根據FlightAware數據,截至週五傍晚,在美國約有70個航班取消,另外約有3,480個航班出現延誤。

在週四,有超過260萬名搭客接受安檢通關,週四、週五和元旦日,是旅遊最繁忙的日子。

數據指出,雖然面對經濟低迷的隱憂,但今年的旅遊強勁,已經超越疫情之前水平。

聯邦運輸安全管理局(TSA)今年這個時候檢查通關的人數,比去年同期多出超過12%,也比疫情之前多出1.4%。

聯邦運輸部長布提捷表示,今年以來,航空公司只是取消1.2%的航班,是多年來最低,但指出,天氣惡劣是航班混亂的威脅。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。