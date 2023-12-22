【灣區走走】探訪Ruth Bancroft Garden：美國西海岸最具意義的私人花園之一！

在陽光燦爛的加州，我們探訪了Walnut Creek的一個被譽為美國西海岸最具意義的私人花園——Ruth Bancroft Garden。這座占地3.5英畝的花園是一場植物的盛宴，綻放著各種稀有、珍貴的多肉植物和沙漠樹種花卉。 Ruth Bancroft Garden不僅是一個花卉的天堂，更是一段植物學的奇蹟。這座由老太太Ruth親手打造的花園，展現了她對於植物的熱愛和對於自然的敏感。每一片綠葉，每一朵花，都彷彿講述著一個生命的故事。 在本周《#灣區走走》節目中，我們將深入探訪這個植物王國，一同感受植物世界的奧妙之處。穿越四季的變換，Ruth Bancroft Garden展現出不同於一般花園的特有之美。 不容錯過的《#灣區走走》節目，帶您走進這個綠色寶藏，一窺加州陽光下的花卉奇蹟。快來和我們一同感受大自然的美好，點擊觀賞本期精彩內容！欲知更多節目資訊，請登入KTSF.COM。

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