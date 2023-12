【KTSF】

從明年1月21號開始,美國郵政的郵費又會有調整。

美國郵政表示,明年1月21日開始,Forever永久郵票會由現時的66美仙上升2美仙到68美仙,這是美國郵政自2007年推出永久郵票以來,第五次加價。

大家先前購買了的永久郵票,在加價後仍然可以使用。

至於其他美國郵政的服務,例如優先郵件和優先郵件快遞,1月起費用也將上漲。

