【全國新聞】COVID病毒變異株JN.1正在全球快速傳播

【KTSF 張麗月報導】

由於COVID病毒變異株JN.1在全球快速傳播,世界衛生組織發表初步風險評估,將JN.1單獨列為「需要留意的變異株」,而JN.1對全球公共衛生構成的額外風險,目前被評估為「低水平」,JN.1現時在美國東北部已經成為主流病毒,估計約佔新感染個案的3分之1,聯邦疾病防控中心(CDC)發出相關警示,並呼籲民眾做好防護準備。

預料JN.1未來幾個星期,將會成為全球頭號的COVID病毒變異株,由於其快速傳播,世衛組織已經將JN.1列為「需要留意的變異株」。

俄亥俄州Cleveland醫療中心的肺部及重症護理部的醫生指出,在過去幾個星期見到有更多人送入該醫院的深切治療部,都是與Covid病毒相關的肺部出問題,醫生說,雖然情況沒有COVID疫情初期這麽嚴重,但也出現明顯變化。

醫生Joseph Khabbaza說:「不會導致好像疫情初期時,使用許多呼吸機或這麽多人染病,但真的有明顯變化。」

JN.1的症狀主要是患者的喉嚨非常痛,鼻塞及咳嗽。

CDC估計,由11月底至12月中期間,COVID個案在美國增加超過一倍,可能因為民眾的假期旅遊和免疫力減弱有關。

根據世衛組織的評估報告,JN.1在刺突蛋白中具有額外的突變,因此令到病毒更快傳播。

醫生說,對JN.1有較高風險的包括患有糖尿病、癡肥、心臟病,或吃藥降低免疫系統的人,這些都是屬於高危一族。

究竟如何保護自己呢?醫生建議,首先要知道自己屬於甚麽程度風險的人,如果呼吸道出現病癥,就要檢測是否感染COVID,另外接種疫苗也可以保護你,避免出現重症,當然還要經常清潔、勤洗手、戴口罩,以及如果患病就不要外出。

