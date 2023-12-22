【全國新聞】COVID病毒變異株JN.1正在全球快速傳播

December 22, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

由於COVID病毒變異株JN.1在全球快速傳播，世界衛生組織發表初步風險評估，將JN.1單獨列為「需要留意的變異株」，而JN.1對全球公共衛生構成的額外風險，目前被評估為「低水平」，JN.1現時在美國東北部已經成為主流病毒，估計約佔新感染個案的3分之1，聯邦疾病防控中心（CDC）發出相關警示，並呼籲民眾做好防護準備。

預料JN.1未來幾個星期，將會成為全球頭號的COVID病毒變異株，由於其快速傳播，世衛組織已經將JN.1列為「需要留意的變異株」。

俄亥俄州Cleveland醫療中心的肺部及重症護理部的醫生指出，在過去幾個星期見到有更多人送入該醫院的深切治療部，都是與Covid病毒相關的肺部出問題，醫生說，雖然情況沒有COVID疫情初期這麽嚴重，但也出現明顯變化。

醫生Joseph Khabbaza說：「不會導致好像疫情初期時，使用許多呼吸機或這麽多人染病，但真的有明顯變化。」

JN.1的症狀主要是患者的喉嚨非常痛，鼻塞及咳嗽。

CDC估計，由11月底至12月中期間，COVID個案在美國增加超過一倍，可能因為民眾的假期旅遊和免疫力減弱有關。

根據世衛組織的評估報告，JN.1在刺突蛋白中具有額外的突變，因此令到病毒更快傳播。

醫生說，對JN.1有較高風險的包括患有糖尿病、癡肥、心臟病，或吃藥降低免疫系統的人，這些都是屬於高危一族。

究竟如何保護自己呢？醫生建議，首先要知道自己屬於甚麽程度風險的人，如果呼吸道出現病癥，就要檢測是否感染COVID，另外接種疫苗也可以保護你，避免出現重症，當然還要經常清潔、勤洗手、戴口罩，以及如果患病就不要外出。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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