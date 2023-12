【全國新聞】零售商退貨政策各有不同 消費者要留意細則

【KTSF 張擎鳳報導】

聖誕新年假期臨近,民眾開始購買禮物,但有時候亦會買到不合心意的禮物,所以消費專家表示,大家在打開禮物之前,應該閱讀細則,因為零售商都各有退貨政策。

也許你這次購買的禮物,是一個完美的選擇,也可能不是。

去年全國零售聯合會預計,節日期間售出的商品中,有近18%會被退回,零售商已做好準備應對,但退貨政策會各有不同。

商業改善局代表Melanie McGovern表示,消費者應閱讀細則,以了解相關要求。

McGovern說:「帶上身份證,退貨詐騙案很多,即使你有收據,店家也會要求你提供身份證件,因此確保帶了身份證件、任何類型的收據、無論是禮物,還是原件或原包裝,都非常重要,這將另你退貨暢順。」

一些零售商已經將退貨期變得更有彈性,以應對假期優惠提前到來,並方便人有更多時間購買與送出禮物。

但去年全國零售聯合會估計,假期退貨的成本高達1,710億元,因此對退貨「增加了」限制,尤其是在退貨詐欺行為增加的情況下。

這就是為什麼有業界人士說,退貨附加費用並不罕見。

McGovern說:「許多零售商要收取再入倉費,尤其是對較高價的商品,而網上店家就會將退貨郵費從退款中扣除。」

