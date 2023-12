【加州新聞】加州成為全美第一個州允許採用類似貼紙的新款車牌（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

不少高檔汽車車主認為,懸掛車牌破壞車輛整體美觀,尤其是前車牌,現在加州成為全美第一個州允許採用類似貼紙的乙烯基車牌。

根據加州法律,車主必須在車子前後掛上車牌,對愛車的人來說,尤其是高檔車,在保險桿鑽孔裝牌照,無疑是讓人心痛。

一名汽車發燒友Jun Mendoza因此拒絕掛前車牌,而被警察攔下。

這張罰單也激起了一家平面設計公司老闆的點子,用貼紙或類似乙烯基貼紙的車牌,來取代傳統金屬板車牌。

新創公司License Plate Wrap於是誕生,該公司向DMV提出了一個方案,把前車牌依照前保險桿或車頭造型,將車牌平貼上去。

發明者表示,乙烯基貼紙是反光的,可供執法部門使用的車牌閱讀器掃描,對偷車賊來說,將乙烯基貼紙車牌拿走非常困難,而且這材料容易被撕裂。

DMV在2015年啟動試辦計劃,一直到2022年,新立法通過後才正式開始。

據DMV截至今年12月1日,已有7,866輛車輛參與該計劃。

除標準車牌費用外,乙烯基車牌的價格為131.60美元,並且需要四到五週才能完成。

民眾只要將車輛車牌號碼傳給License Plate Wrap,其可提供八種樣式給民眾選擇,最適合自己愛車的平貼方式,就可以避免鑽孔等問題。

加州是第一個嘗試使用乙烯基車牌前車牌的州,民意調查顯示,特斯拉車主似乎很樂意花額外的錢來保持他們的Model X SUV的原始狀態。

北達科他州和德州也對這項前車牌的新發明感興趣。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。