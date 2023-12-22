【加州新聞】加州成為全美第一個州允許採用類似貼紙的新款車牌（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

不少高檔汽車車主認為，懸掛車牌破壞車輛整體美觀，尤其是前車牌，現在加州成為全美第一個州允許採用類似貼紙的乙烯基車牌。

根據加州法律，車主必須在車子前後掛上車牌，對愛車的人來說，尤其是高檔車，在保險桿鑽孔裝牌照，無疑是讓人心痛。

一名汽車發燒友Jun Mendoza因此拒絕掛前車牌，而被警察攔下。

這張罰單也激起了一家平面設計公司老闆的點子，用貼紙或類似乙烯基貼紙的車牌，來取代傳統金屬板車牌。

新創公司License Plate Wrap於是誕生，該公司向DMV提出了一個方案，把前車牌依照前保險桿或車頭造型，將車牌平貼上去。

發明者表示，乙烯基貼紙是反光的，可供執法部門使用的車牌閱讀器掃描，對偷車賊來說，將乙烯基貼紙車牌拿走非常困難，而且這材料容易被撕裂。

DMV在2015年啟動試辦計劃，一直到2022年，新立法通過後才正式開始。

據DMV截至今年12月1日，已有7,866輛車輛參與該計劃。

除標準車牌費用外，乙烯基車牌的價格為131.60美元，並且需要四到五週才能完成。

民眾只要將車輛車牌號碼傳給License Plate Wrap，其可提供八種樣式給民眾選擇，最適合自己愛車的平貼方式，就可以避免鑽孔等問題。

加州是第一個嘗試使用乙烯基車牌前車牌的州，民意調查顯示，特斯拉車主似乎很樂意花額外的錢來保持他們的Model X SUV的原始狀態。

北達科他州和德州也對這項前車牌的新發明感興趣。

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