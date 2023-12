【KTSF 張擎鳳報導】

中半島Pacifica市發生家暴案,導致一死一傷,警方目前仍在尋找疑犯。

警方表示,早上7點45分左右接報在Vallemar社區Naomi街200號路段發生一宗家暴案,當警員到場時,他們發現一男一女被刺傷,疑犯已逃離現場。

受傷的男子當場證實死亡,女傷者就送院救治。

為安全起見,附近的Vallemar小學一度封鎖校園.

警方表示,疑犯已經離開Vallemar社區,Pacifica的民眾不需要擔心他會對社區造成威脅,而有消息的民眾,可以聯繫Pacifica警方。

