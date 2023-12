【KTSF】

東灣Oakley警方表示,一名24歲送薄餅的外賣員,週三在自家門外被槍殺。

警方指,一名24歲的男子,在下午接近5點,他在家門外短暫停留時,一輛車停在他的車旁,車上一名乘客下車,向受害人開槍。

受害人的母親在屋內聽到槍聲,出外查看時,發現兒子身中多槍。

Oakley警方和Contra Costa縣縣警正在調查這宗槍擊案。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。