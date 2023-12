【灣區新聞】東華醫院籌得2.5萬元 擴展肺癌預防和檢查服務（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州財政部長馬世雲(Fiona Ma)和東華醫院輔助會合作,為東華醫院於一個籌款活動中籌得2萬5千元,供院方擴展肺癌預防工作和檢查服務。

東華醫院週四舉行支票捐贈儀式,事緣在去年12月,醫院董事方創傑先生和家人,還有社區領袖發起一項募捐計劃,旨在提升民眾認識肺部健康,促進肺癌早期檢測。

計劃最終籌得2萬5千元,在去年加入東華醫院輔助會,為籌款活動出力的加州財政部長馬世雲說,這筆錢可以幫助預防癌症,和提升確診者的生活質素。

馬世雲說:「我從沒有吸煙的祖父死於癌症,我65歲的表姐也在去年因癌症過身,她沒有吸過煙,癌症在美國很多地方是個嚴重疾病,特別是對於華裔社區來說。」

東華醫院行政總裁張建清博士說,捐款對於提升社區健康有長遠影響,特別是肺癌及早發現的話康復率很高。

張建清博士說:「肺癌如果能早期發現的話治癒率很高,只要你有肺部,你就有機會患上肺癌,就算你不吸煙,你也可能患肺癌。」

她說,肺癌非常致命,建議市民接受提早檢測。

張建清博士說:「肺癌現在是死亡率最高的癌症,如果大家都注意好,一起去努力的話,我們可以遠遠減少肺癌的死亡率。」

根據2022年美國肺部協會的數據,全國平均肺癌檢測率為4.5%,東華醫院在同年為超過40%符合條件的病人進行檢測。

