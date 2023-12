【全國新聞】法官裁定Whole Foods禁員工佩戴「Black Lives Matter」標語物品並未違法

【KTSF】

週四一位法官裁定,Whole Foods超市在2020年禁止員工佩戴「Black Lives Matter黑人生命寶貴」標語物品,做法並未違法。

超市員工佩戴印有BLM信息的徽章、服裝和口罩始於George Floyd警暴案,引發全國在2020年春末和夏季的抗議活動之後發生,全國各地的Whole foods超市都有響應。

而Whole Foods一方則告訴員工,他們違反了公司的衣裝規定,公司更要求員工摘掉這些物品,否則他們就要打卡下班回家。

在某些情況下,這導致了一些人因為違規行為而被辭退。

法官的裁決認為,爭議並不是關於對衣裝的規定,而是關於員工的行為是否受到國家勞動關係法第七條的保護。

法官表示,禁止BLM信息傳播的規定,並不等同一些員工所認為的種族主義,Whole Foods超市對裁決表示滿意。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。