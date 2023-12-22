【全國新聞】法官裁定Whole Foods禁員工佩戴「Black Lives Matter」標語物品並未違法

【KTSF】
週四一位法官裁定，Whole Foods超市在2020年禁止員工佩戴「Black Lives Matter黑人生命寶貴」標語物品，做法並未違法。
超市員工佩戴印有BLM信息的徽章、服裝和口罩始於George Floyd警暴案，引發全國在2020年春末和夏季的抗議活動之後發生，全國各地的Whole foods超市都有響應。
而Whole Foods一方則告訴員工，他們違反了公司的衣裝規定，公司更要求員工摘掉這些物品，否則他們就要打卡下班回家。
在某些情況下，這導致了一些人因為違規行為而被辭退。
法官的裁決認為，爭議並不是關於對衣裝的規定，而是關於員工的行為是否受到國家勞動關係法第七條的保護。
法官表示，禁止BLM信息傳播的規定，並不等同一些員工所認為的種族主義，Whole Foods超市對裁決表示滿意。
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