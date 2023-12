【加州新聞】太浩湖多個滑雪場已開張營業 但降雪量遜去年

【KTSF 張擎鳳報導】

在加州接下來的幾星期,通常是太浩湖滑雪勝地最繁忙的時期,雖然許多渡假村已經開張營業,但降雪量卻沒有去年這個時候那麼多。

Sierra at Tahoe滑雪場,已準備好在聖誕節和新年之前接待客人。

滑雪場銷售總監Katie Hunter說:「目前我們有Easy Rider Express,滑梯和魔毯,讓你獲得好的初學培訓,這也是我們的教學培訓,有大量課程給成人和兒童。」

滑雪場的三部升降椅現已開放,但這種情況可能很快就會改變。

Hunter說:「我們正在關注天氣預報,看來未來幾日會有些雪粉,希望能讓我們開通更多升降椅。」

在Heavenly滑雪勝地,超過一半的升降椅已開始運行,現在很難不與上年比較。

Heavenly Ski山地營運總監Barrett Burghard說:「去年下了大約四英尺雪,全都開放,整座山,現在整季雪量都是17吋。」

山地營運總監巴Barrett Burghard希望週五和週六晚上能夠降溫,以便在聖誕節高峰期繼續造雪。

Burghard說:「我今天又開了四個通道,主要是因為造雪,我們想要更多雪。」

