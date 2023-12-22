【香港新聞】被香港警方國安處通緝的許穎婷指 港府目的是製造寒蟬效應（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港警方國安處上週公佈通緝多5名海外港人，指控他們分別涉嫌煽動顛覆國家政權，勾結外國勢力，每人懸紅100萬港元，被通緝之一的許穎婷（Frances Hui）表示，港府的目的是想製造寒蟬效應。

香港警方國安處在上週四通緝多5名正身處海外人士，當中包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達，指他們分別涉嫌犯下煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權、勾結外國或境外勢力、危害國家安全等罪行，各人懸紅100萬港元通緝。

5人中，邵嵐是美國公民，而許穎婷現居於美國，她是第一個在美國獲得政治庇護的香港活動人士。

許穎婷說：「我讀完中五的時候，就過來美國讀書，我是讀新聞和傳理的，那之後去到2019年時，其實我還在波士頓讀書中。」

她指，她在讀書期間，已經在策劃海外遊行，以及與不同大小的組織接洽溝通，她在2020年畢業返回香港，但因為國安法的實施，和她在民主派初選中助選等，她就決定回美。

許穎婷說：「初選過了一日之後，我已經開始收電話，有不同的人去警告我，說我其實差不多要走了，你要是走，要是給人拘捕，所以那時在好短的時間內，就決定買機票回來，當時我用回我的學生簽證，我當時是有申請OPT工作簽証，所以用了學生簽證回美。」

她指在今年7月第一批通緝名單公佈後，自己雖然有了心理準備，但確實了自己被通緝時，還是感到太突然。

許穎婷說：「大家其實一開始去做倡議時，都有少少心理準備是會有這些事情發生，我後來搞《香港制裁法》，The Hong Kong Sanctions Act，即係最近在國會的制裁法案時，其實當時又有另一個選擇的關卡點，當時選擇了這樣做，亦知道有風險，但我想其實無論有多大的心理準備，最後發生時，沒有人是真的準備充足。」

許穎婷在訪問中亦提到，香港國安警拘捕4人，指他們涉嫌透過訂閱網上平台，資助被通緝的羅冠聰及許智峯，她表示，中國和香港政府都知道，是沒有辦法作跨境拘捕，只是想製造寒蟬效應。

許穎婷說：「實際上他們是沒有辦法跨境作拘捕，最後做這些所有事，我覺得是希望在香港社會，香港人圈子入面，不論是本地或是流散族群入面，營造一個寒蟬效應，就是大家都不敢跟這些人來往，會擔心早晚發生在他們身上，最後大家可能會退訂Patreon（贊助），不再支持，可能有人unfriend（刪除好友），其實我自己也有人unfriend我，有人退追我的贊助等，其實這些事，我覺得是香港政府希望做到的，即是不單止令到你自身覺得有人生安全的威脅，同時要令到你身邊的人都覺得你是一個拖累。」

她也質疑港府在黎智英案開審前公布第二輪的通緝名單，是想分散國際注意力，她希望大家可以繼續關注多些香港本地的政治的新聞．

許穎婷說：「其實這些事，依然好值得大家關注，（被通緝）固然是重要，但都希望大家可以將關注度放回香港本地正發生的事，因為我始終覺得，現在發生在我身上的被通緝，其實那個受苦都比不起真的在入面坐監的人，我希望大家可以不要忘記他們，繼續關注他們。」．

而另一名遭通緝的邵嵐在社交平台發文指，她作為美國公民，在自己國家行使自由權，未來不會沉默，亦不會退縮。

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