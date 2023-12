【香港新聞】被香港警方國安處通緝的許穎婷指 港府目的是製造寒蟬效應（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港警方國安處上週公佈通緝多5名海外港人,指控他們分別涉嫌煽動顛覆國家政權,勾結外國勢力,每人懸紅100萬港元,被通緝之一的許穎婷(Frances Hui)表示,港府的目的是想製造寒蟬效應。

香港警方國安處在上週四通緝多5名正身處海外人士,當中包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達,指他們分別涉嫌犯下煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權、勾結外國或境外勢力、危害國家安全等罪行,各人懸紅100萬港元通緝。

5人中,邵嵐是美國公民,而許穎婷現居於美國,她是第一個在美國獲得政治庇護的香港活動人士。

許穎婷說:「我讀完中五的時候,就過來美國讀書,我是讀新聞和傳理的,那之後去到2019年時,其實我還在波士頓讀書中。」

她指,她在讀書期間,已經在策劃海外遊行,以及與不同大小的組織接洽溝通,她在2020年畢業返回香港,但因為國安法的實施,和她在民主派初選中助選等,她就決定回美。

許穎婷說:「初選過了一日之後,我已經開始收電話,有不同的人去警告我,說我其實差不多要走了,你要是走,要是給人拘捕,所以那時在好短的時間內,就決定買機票回來,當時我用回我的學生簽證,我當時是有申請OPT工作簽証,所以用了學生簽證回美。」

她指在今年7月第一批通緝名單公佈後,自己雖然有了心理準備,但確實了自己被通緝時,還是感到太突然。

許穎婷說:「大家其實一開始去做倡議時,都有少少心理準備是會有這些事情發生,我後來搞《香港制裁法》,The Hong Kong Sanctions Act,即係最近在國會的制裁法案時,其實當時又有另一個選擇的關卡點,當時選擇了這樣做,亦知道有風險,但我想其實無論有多大的心理準備,最後發生時,沒有人是真的準備充足。」

許穎婷在訪問中亦提到,香港國安警拘捕4人,指他們涉嫌透過訂閱網上平台,資助被通緝的羅冠聰及許智峯,她表示,中國和香港政府都知道,是沒有辦法作跨境拘捕,只是想製造寒蟬效應。

許穎婷說:「實際上他們是沒有辦法跨境作拘捕,最後做這些所有事,我覺得是希望在香港社會,香港人圈子入面,不論是本地或是流散族群入面,營造一個寒蟬效應,就是大家都不敢跟這些人來往,會擔心早晚發生在他們身上,最後大家可能會退訂Patreon(贊助),不再支持,可能有人unfriend(刪除好友),其實我自己也有人unfriend我,有人退追我的贊助等,其實這些事,我覺得是香港政府希望做到的,即是不單止令到你自身覺得有人生安全的威脅,同時要令到你身邊的人都覺得你是一個拖累。」

她也質疑港府在黎智英案開審前公布第二輪的通緝名單,是想分散國際注意力,她希望大家可以繼續關注多些香港本地的政治的新聞.

許穎婷說:「其實這些事,依然好值得大家關注,(被通緝)固然是重要,但都希望大家可以將關注度放回香港本地正發生的事,因為我始終覺得,現在發生在我身上的被通緝,其實那個受苦都比不起真的在入面坐監的人,我希望大家可以不要忘記他們,繼續關注他們。」.

而另一名遭通緝的邵嵐在社交平台發文指,她作為美國公民,在自己國家行使自由權,未來不會沉默,亦不會退縮。

