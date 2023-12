【2023年大事回顧】美國國內大事回顧（下集）

【KTSF 張麗月報導】

在回顧今年的大新聞,也要提一下政治層面發生的事,包括麥卡錫(Kevin McCarthy)是美國歷史上第一位被罷免,而且是在位時間最短的聯邦眾議長,此外,總統拜登、他的兒子亨特,以及前總統特朗普都分別官司纏身。

共和黨控制國會眾議院主導權之後,眾議長一職由共和黨人擔任,來自加州的聯邦眾議員麥卡錫獲提名競逐議長一職,但他經過四天15輪投票之後 ,才正式當選眾議長,也是美國歷來最長時間的議長選舉。

沒想到他上任不到一年,便在同黨人動議下遭到罷免,成為美國歷史上第一位被罷免,而且是在位時間最短的聯邦眾議長,他隨後宣布將於12月底辭職,但堅稱自已所做的是正確。

眾議院共和黨團的保守強硬派同僚指控麥卡錫,在與民主黨達成臨時撥款法案時讓步太多,因此提出罷免動議,八名共和黨人與全體民主黨人聯手成功罷免將麥卡錫趕下台。

麥卡錫的離任可能會進一步削弱共和黨在眾議院的微弱多數優勢,在眾議院表決驅逐醜聞纏身的紐約州聯邦眾議員George Santos之後,共和黨在眾議院只有三票優勢。

此外有消息指,接替麥卡錫出任眾議長的約翰遜,將要面對眾議院另一場臨時撥款案,以及預算案的硬仗。

獲得眾議院控制權的共和黨人,也加緊對總統拜登及其家族展開調查,調查涉及欺詐、腐敗、逃稅、洗錢、共謀等行為,拜登在4月中宣布競逐連任,時任眾議長麥卡錫就在9月宣布指示眾議院屬下的委員會,對拜登展開彈劾調查,看看拜登在他的兒子亨特的外國商業交易中有沒有直接得益。

53歲的亨特拜登正面對兩宗刑事檢控,分別涉及槍械和逃稅相關的控罪。

起初亨特與司法部達成認罪協議,但在共和黨壓力下,協議被取消,司法部於是重新對亨特提出指控。

至於參加2024年大選的前總統特朗普也官司纏身,他是美國歷史上首位前任總統遭刑事檢控。

他面對的四宗刑事案件分別是:在紐約,特朗普面對34項聯邦重罪,指控他向成人電影女星Stormy Daniels支付掩口費。

在佛羅里達州,他面對40項聯邦重罪,涉嫌在海湖莊園收藏政府機密文件,以及妨礙調查人員去搜查這些機密文件。

在首都華盛頓的2021年1月6日國會大樓衝擊事件中,由特別檢察官Jack Smith為首的聯邦檢控官起訴特朗普四項聯邦重罪,指控他企圖推翻2020年大選結果,以及阻礙政權順利移交。

另外在喬治亞州,特朗普面對13項聯邦重罪,指控他涉嫌干預該州的選舉結果。

除了上述刑事案件之外,特朗普還有面對紐約州提出的商業民事欺詐案訴訟,指他誇大物業價值,以便獲得對自己有利的優惠貸款和保險費,紐約州向他追討2.5億元賠償。

最後要提的是,聯儲局自去年3月至今年底總共加息11次,聯邦短期基金利率已經加到5.25至5.5厘,期間曾經連續四次加息0.75厘,在最近三次議息會議是暫停加息。

