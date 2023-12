【國際新聞】布拉格大學槍擊案釀14死 槍手為24歲學生弒父後行兇

【有線新聞】

捷克布拉格一間大學發生槍擊,至少14人死亡、25人受傷,槍手死亡,未知行兇動機,當局相信與恐怖主義無關,宣布周六全國哀悼。

網上片段見到,槍手在查理大學文學院的露台多次向途人開槍,他在露台四處行,再傳出槍聲,接報到場的警員與槍手對峙。

建築物另一邊,多人由頂樓爬出外牆跳下樓逃生,課室內的人用桌椅堵塞門口、蹲下躲避,大批人慌忙逃離校園。

事發在當地周四下午約3時,警方之後發現槍手的屍體,但未有交代他被警員擊斃抑或吞槍自殺。

大批被困的學生、教職員等到傍晚才疏散。

初步調查指,槍手是該校一名24歲哲學系學生,成績優異,沒有犯罪記錄,相信沒有同黨,他合法擁有多支槍械,原定到大學參加講座。

警方相信他在距離布拉格21公里的住所殺死了父親,亦曾經計劃自殺,槍手還懷疑涉及上周在布拉格郊外殺害一對父女。

總統帕維爾表示悲痛和憤怒,宣布周六全國哀悼,內政部長拉庫尚則指沒有跡象顯示事件與恐怖主義有關。

