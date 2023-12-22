【國際新聞】布拉格大學槍擊案釀14死 槍手為24歲學生弒父後行兇

【有線新聞】

捷克布拉格一間大學發生槍擊，至少14人死亡、25人受傷，槍手死亡，未知行兇動機，當局相信與恐怖主義無關，宣布周六全國哀悼。

網上片段見到，槍手在查理大學文學院的露台多次向途人開槍，他在露台四處行，再傳出槍聲，接報到場的警員與槍手對峙。

建築物另一邊，多人由頂樓爬出外牆跳下樓逃生，課室內的人用桌椅堵塞門口、蹲下躲避，大批人慌忙逃離校園。

事發在當地周四下午約3時，警方之後發現槍手的屍體，但未有交代他被警員擊斃抑或吞槍自殺。

大批被困的學生、教職員等到傍晚才疏散。

初步調查指，槍手是該校一名24歲哲學系學生，成績優異，沒有犯罪記錄，相信沒有同黨，他合法擁有多支槍械，原定到大學參加講座。

警方相信他在距離布拉格21公里的住所殺死了父親，亦曾經計劃自殺，槍手還懷疑涉及上周在布拉格郊外殺害一對父女。

總統帕維爾表示悲痛和憤怒，宣布周六全國哀悼，內政部長拉庫尚則指沒有跡象顯示事件與恐怖主義有關。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。