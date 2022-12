2022年大事回顧：灣區多宗轟動全城的暴力罪案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區本年發生不少轟動輿論的罪案,包括針對亞裔的仇恨犯罪,國會眾議長普洛西丈夫在舊金山(三藩市)的寓所被人襲擊,還有東灣奧克蘭(屋崙)牙醫徐麗麗命案,帶大家回顧灣區今年的罪案。

涉及仇亞情緒的罪案,自疫情爆發以來明顯激增,其中一宗要數到7月31日發生,70歲的任婆婆遇襲案。

事發時,任婆婆在舊金山漁人碼頭的家外面,4個非洲裔青少年問及任婆婆當時是幾點,任婆婆言語不通,感到不妥,於是打算離開現場,4名青少年隨即跟著她進入公寓大堂,按著任婆婆對她拳打腳踢,搶走她的電話及鎖匙後逃去。

事發後任婆婆視力有點模糊,傷口瘀傷、沒有骨折,但表示就算痊癒後,因為害怕亦不打算外出。

警方在8月中宣佈拘捕一名18歲的男子和兩名未成年人士,18歲的疑犯Darryl Moore比地檢處以虐待長者、一級搶劫、一級爆竊、襲擊他人致造成嚴重傷害,及非法禁錮等重罪起訴。

東灣奧克蘭小西貢區今年亦發生不少令人髮指的罪案,7月17日早上,網的司機馮幹和正在家門外的車上準備工作,兩名非洲裔匪徒上前,開門向馮幹和開槍然後逃去,馮幹和當場死亡。

52歲的馮幹和是香港移民,為養家而要打兩份工,每天工作16至18小時。

警方懸紅捉拿兇手,亦有人在GoFundMe網站替事主家屬發起眾籌,籌得超過十萬元,最終在8月12日,奧克蘭警方宣布拘捕兩名涉案疑犯,其中一名疑犯名叫Major Willis,另一名疑犯未成年。

得知疑犯被捕馮幹和的未婚妻表示如釋重負。

在馮幹和遇害之後一個月,8月21日,奧克蘭小西貢區再度發生槍擊案,56歲華裔女牙醫徐麗麗身亡。

案發時徐麗麗剛停泊好車,一架白色房車靠近,一個男子下車向徐麗麗開槍,她送院後不治。

在奧克蘭華埠執業多年的徐麗麗,受到好友及求診者的愛戴,她的喪禮有大批市民參加,喪禮上徐麗麗的男友深感哀痛,多次落淚,致辭時亦為她獻上一曲。

奧克蘭警方在10月27日拘捕徐麗麗的73歲男性朋友Nelson Chia,及另一位33歲Stockton居民Hasheem Bason。

警方表示,Nelson Chia涉嫌策劃買兇殺人,他在徐麗麗死後取得1000萬元的保險金,被捕之後在監獄上吊自殺,而槍手Bason目前還押監獄。

在10月28日凌晨,國會眾議長普洛西在舊金山的寓所被人入侵,42歲的柏克萊居民David DePape,據報在屋內四處尋找普洛西,並大叫普洛西在哪裡,當時普洛西不在家,但DePape就向普洛西丈夫保羅施襲。

警方趕到現場將DePape制服,82歲的保羅顱骨骨折,手臂也嚴重受傷,需要做手術。

舊金山警方、聯邦調查局、國會警察和聯邦司法部介入調查,DePape被控多項控罪,而根據國土安全部,DePape持有加拿大籍,2008年入境美國後一直逾期逗留,他計劃攻擊普洛西,是為了給予國會議員一個教訓。

普洛西之後受訪,指事件影響到她的政治去向,在11月選舉後,民主黨失去眾議院的主導權,普洛西亦隨即宣佈不會在新一屆國會尋求出任眾議院民主黨領袖,但會繼續做代表舊金山的聯邦眾議員。

