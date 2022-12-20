2022年大事回顧：灣區多宗轟動全城的暴力罪案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區本年發生不少轟動輿論的罪案，包括針對亞裔的仇恨犯罪，國會眾議長普洛西丈夫在舊金山（三藩市）的寓所被人襲擊，還有東灣奧克蘭（屋崙）牙醫徐麗麗命案，帶大家回顧灣區今年的罪案。

涉及仇亞情緒的罪案，自疫情爆發以來明顯激增，其中一宗要數到7月31日發生，70歲的任婆婆遇襲案。

事發時，任婆婆在舊金山漁人碼頭的家外面，4個非洲裔青少年問及任婆婆當時是幾點，任婆婆言語不通，感到不妥，於是打算離開現場，4名青少年隨即跟著她進入公寓大堂，按著任婆婆對她拳打腳踢，搶走她的電話及鎖匙後逃去。

事發後任婆婆視力有點模糊，傷口瘀傷、沒有骨折，但表示就算痊癒後，因為害怕亦不打算外出。

警方在8月中宣佈拘捕一名18歲的男子和兩名未成年人士，18歲的疑犯Darryl Moore比地檢處以虐待長者、一級搶劫、一級爆竊、襲擊他人致造成嚴重傷害，及非法禁錮等重罪起訴。

東灣奧克蘭小西貢區今年亦發生不少令人髮指的罪案，7月17日早上，網的司機馮幹和正在家門外的車上準備工作，兩名非洲裔匪徒上前，開門向馮幹和開槍然後逃去，馮幹和當場死亡。

52歲的馮幹和是香港移民，為養家而要打兩份工，每天工作16至18小時。

警方懸紅捉拿兇手，亦有人在GoFundMe網站替事主家屬發起眾籌，籌得超過十萬元，最終在8月12日，奧克蘭警方宣布拘捕兩名涉案疑犯，其中一名疑犯名叫Major Willis，另一名疑犯未成年。

得知疑犯被捕馮幹和的未婚妻表示如釋重負。

在馮幹和遇害之後一個月，8月21日，奧克蘭小西貢區再度發生槍擊案，56歲華裔女牙醫徐麗麗身亡。

案發時徐麗麗剛停泊好車，一架白色房車靠近，一個男子下車向徐麗麗開槍，她送院後不治。

在奧克蘭華埠執業多年的徐麗麗，受到好友及求診者的愛戴，她的喪禮有大批市民參加，喪禮上徐麗麗的男友深感哀痛，多次落淚，致辭時亦為她獻上一曲。

奧克蘭警方在10月27日拘捕徐麗麗的73歲男性朋友Nelson Chia，及另一位33歲Stockton居民Hasheem Bason。

警方表示，Nelson Chia涉嫌策劃買兇殺人，他在徐麗麗死後取得1000萬元的保險金，被捕之後在監獄上吊自殺，而槍手Bason目前還押監獄。

在10月28日凌晨，國會眾議長普洛西在舊金山的寓所被人入侵，42歲的柏克萊居民David DePape，據報在屋內四處尋找普洛西，並大叫普洛西在哪裡，當時普洛西不在家，但DePape就向普洛西丈夫保羅施襲。

警方趕到現場將DePape制服，82歲的保羅顱骨骨折，手臂也嚴重受傷，需要做手術。

舊金山警方、聯邦調查局、國會警察和聯邦司法部介入調查，DePape被控多項控罪，而根據國土安全部，DePape持有加拿大籍，2008年入境美國後一直逾期逗留，他計劃攻擊普洛西，是為了給予國會議員一個教訓。

普洛西之後受訪，指事件影響到她的政治去向，在11月選舉後，民主黨失去眾議院的主導權，普洛西亦隨即宣佈不會在新一屆國會尋求出任眾議院民主黨領袖，但會繼續做代表舊金山的聯邦眾議員。

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