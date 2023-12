【2023年大事回顧】灣區本年發生多宗轟動全城的重大罪案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區本年發生了幾宗轟動全城的罪案,當中包括半月灣農場大型槍擊案,造成7人死亡,另外還有舊金山(三藩市)日落區一間用於製毒的房屋爆炸,以及是10月有人駕駛車輛撞進中國領事館。帶大家回顧灣區今年的罪案。

在本年1月23日下午,Half Moon Bay發生兩宗槍擊案,68歲華裔槍手,譯音趙春禮(Chunli Zhao),涉嫌先後在當地兩個農場開槍,造成7人死亡、1人受傷,死者中有亞裔和拉美裔,部份人是無證移民勞工。

當局之後在一個縣警局停車場,發現槍手在自己的車上,隨即將他拘捕。

趙春禮被控7項謀殺,1項企圖謀殺,一旦定罪,將會面臨死刑或終身監禁,不得假釋。

趙春禮在2013年涉嫌用刀恐嚇同事,更嘗試用枕頭令對方窒息。

他接受NBC訪問時表示,農場工作時間很長,多年來受到欺凌,向管理層作出投訴但被忽視。

槍擊案除了再度掀起槍械管制的辯論,亦揭發了涉案農場令人憂慮的居住環境。

San Mateo縣參事Ray Mueller去過現場視察,發現被告居住的木屋十分細小,其中一名農民在風暴期間,更在水浸的房屋中睡覺,引發加州勞工局調查農場是否有違反勞工條例。

2月9日早上,舊金山日落區一間房屋發生爆炸,消防員在瓦礫堆下找到一具女性屍體。

除了爆炸的房屋,附近房屋和車輛的玻璃亦被衝擊力震碎,部份房屋被當局列為危險,居民有家歸不得。

聯邦煙酒槍械及爆炸品管理局(ATF)、聯邦緝毒局(DEA)介入調查,當局在房屋廢墟中,發現製造大麻油的設備。

53歲男子Darron Price,涉嫌在家經營非法毒品實驗室,被警方拘捕。

舊金山法醫後來證實,死者是51歲亞裔女子Rita Price,她是疑犯的妻子,和疑犯育有三個兒子,他們爆炸時都不在家中。

死者因中風而需坐輪椅,她的護理員亦在爆炸中嚴重燒傷。

Price被地檢處控告謀殺、製毒、縱火、危害兒童和虐老多宗重罪。

在8月,Alameda縣最高法院開始審理75歲華裔長者Pak Ho,前年在奧克蘭(屋崙)晨運期間,被人搶劫及遭攻擊後死亡的案件。

案發在2021年3月9日早上,28歲被告Teaunte Bailey,和59歲被告Demetrius Britton,發現獨自一人的Pak Ho,Bailey之後涉嫌攻擊手持拐杖的Pak Ho,並搶走他的財物,之後上了由Britton接應的車逃去。

Pak Ho頭部受硬物撞擊,導致腦出血死亡。

警方當日下午和Bailey展開追逐,過程時速高達70英里,之後Bailey失控撞車,再涉嫌試圖搶走一名女子的車輛,但被警方包圍拘捕,警員搜出Pak Ho的手機和證件。

案中兩名被告案底纍纍,Bailey和Britton分別有2宗和5宗重罪紀錄,不過Alameda縣地檢處在開審前撤銷會加重兩人刑罰的「特殊情況」附加控罪。

法庭最終判決Bailey一級謀殺、搶劫、拒捕多宗罪名成立,面臨32.4年至終身監禁,至於另一名被告Britton,謀殺罪名不成立。

在10月9日下午,一名31歲華裔男子Zhanyuan Yang,開車撞進中國駐舊金山總領事館,之後被警員開槍擊斃。

當局之後公佈警員隨身攝影機的片段,表示死者當時持刀不斷揮舞,亦在車上搜出十字弓。

有目擊者表示,Yang撞進領事館後下車,大叫中國共產黨在哪裡。

The San Francisco Standard記者事後在Yang的房間,發現一把仿製槍械和一本關於政治暗殺的書。

他的女室友說,Yang是個安靜的人,大部份的家人都住在中國,曾就讀舊金山市立大學,案發時駕駛的車輛屬於另一名室友。

案發後領事館提出強烈譴責,亦因此而關閉領事館兩天,之後恢復對外辦公,保安比往常嚴密,警車亦停泊在門外駐守。

在11月30日,舊金山警方在一棟公寓進行人身安全檢查時,發現27歲華裔女子Kimberly Wong陳屍在公寓中,當局一星期後拘捕她的29歲男友Scott Fisher,他涉嫌用刀刺死女事主,被當局起訴。

地檢處指該宗是市內本年首宗家庭暴力兇殺案,當局未有公佈事主死因等資料,被告Fisher上庭表示不認罪,將於明年1月10日再次出庭,一旦罪名成立會面臨26年至終身監禁。

