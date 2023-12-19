【2023年大事回顧】灣區本年發生多宗轟動全城的重大罪案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區本年發生了幾宗轟動全城的罪案，當中包括半月灣農場大型槍擊案，造成7人死亡，另外還有舊金山（三藩市）日落區一間用於製毒的房屋爆炸，以及是10月有人駕駛車輛撞進中國領事館。帶大家回顧灣區今年的罪案。

在本年1月23日下午，Half Moon Bay發生兩宗槍擊案，68歲華裔槍手，譯音趙春禮（Chunli Zhao），涉嫌先後在當地兩個農場開槍，造成7人死亡、1人受傷，死者中有亞裔和拉美裔，部份人是無證移民勞工。

當局之後在一個縣警局停車場，發現槍手在自己的車上，隨即將他拘捕。

趙春禮被控7項謀殺，1項企圖謀殺，一旦定罪，將會面臨死刑或終身監禁，不得假釋。

趙春禮在2013年涉嫌用刀恐嚇同事，更嘗試用枕頭令對方窒息。

他接受NBC訪問時表示，農場工作時間很長，多年來受到欺凌，向管理層作出投訴但被忽視。

槍擊案除了再度掀起槍械管制的辯論，亦揭發了涉案農場令人憂慮的居住環境。

San Mateo縣參事Ray Mueller去過現場視察，發現被告居住的木屋十分細小，其中一名農民在風暴期間，更在水浸的房屋中睡覺，引發加州勞工局調查農場是否有違反勞工條例。

2月9日早上，舊金山日落區一間房屋發生爆炸，消防員在瓦礫堆下找到一具女性屍體。

除了爆炸的房屋，附近房屋和車輛的玻璃亦被衝擊力震碎，部份房屋被當局列為危險，居民有家歸不得。

聯邦煙酒槍械及爆炸品管理局（ATF）、聯邦緝毒局（DEA）介入調查，當局在房屋廢墟中，發現製造大麻油的設備。

53歲男子Darron Price，涉嫌在家經營非法毒品實驗室，被警方拘捕。

舊金山法醫後來證實，死者是51歲亞裔女子Rita Price，她是疑犯的妻子，和疑犯育有三個兒子，他們爆炸時都不在家中。

死者因中風而需坐輪椅，她的護理員亦在爆炸中嚴重燒傷。

Price被地檢處控告謀殺、製毒、縱火、危害兒童和虐老多宗重罪。

在8月，Alameda縣最高法院開始審理75歲華裔長者Pak Ho，前年在奧克蘭（屋崙）晨運期間，被人搶劫及遭攻擊後死亡的案件。

案發在2021年3月9日早上，28歲被告Teaunte Bailey，和59歲被告Demetrius Britton，發現獨自一人的Pak Ho，Bailey之後涉嫌攻擊手持拐杖的Pak Ho，並搶走他的財物，之後上了由Britton接應的車逃去。

Pak Ho頭部受硬物撞擊，導致腦出血死亡。

警方當日下午和Bailey展開追逐，過程時速高達70英里，之後Bailey失控撞車，再涉嫌試圖搶走一名女子的車輛，但被警方包圍拘捕，警員搜出Pak Ho的手機和證件。

案中兩名被告案底纍纍，Bailey和Britton分別有2宗和5宗重罪紀錄，不過Alameda縣地檢處在開審前撤銷會加重兩人刑罰的「特殊情況」附加控罪。

法庭最終判決Bailey一級謀殺、搶劫、拒捕多宗罪名成立，面臨32.4年至終身監禁，至於另一名被告Britton，謀殺罪名不成立。

在10月9日下午，一名31歲華裔男子Zhanyuan Yang，開車撞進中國駐舊金山總領事館，之後被警員開槍擊斃。

當局之後公佈警員隨身攝影機的片段，表示死者當時持刀不斷揮舞，亦在車上搜出十字弓。

有目擊者表示，Yang撞進領事館後下車，大叫中國共產黨在哪裡。

The San Francisco Standard記者事後在Yang的房間，發現一把仿製槍械和一本關於政治暗殺的書。

他的女室友說，Yang是個安靜的人，大部份的家人都住在中國，曾就讀舊金山市立大學，案發時駕駛的車輛屬於另一名室友。

案發後領事館提出強烈譴責，亦因此而關閉領事館兩天，之後恢復對外辦公，保安比往常嚴密，警車亦停泊在門外駐守。

在11月30日，舊金山警方在一棟公寓進行人身安全檢查時，發現27歲華裔女子Kimberly Wong陳屍在公寓中，當局一星期後拘捕她的29歲男友Scott Fisher，他涉嫌用刀刺死女事主，被當局起訴。

地檢處指該宗是市內本年首宗家庭暴力兇殺案，當局未有公佈事主死因等資料，被告Fisher上庭表示不認罪，將於明年1月10日再次出庭，一旦罪名成立會面臨26年至終身監禁。

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