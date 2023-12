【KTSF】

南灣聖荷西市4月初有一名嬰兒死亡,Santa Clara縣法醫處調查後,確定嬰兒的死因涉及他殺,警方正調查案件。

聖荷西警方於4月4日傍晚6時49分接獲一間醫院的舉報,指有一名兩個月大的嬰兒死亡,要求警方派員調查。

兇殺組的警員當時到了現場進行詳細的調查,包括盤問了嬰兒的父母,以及搜集了證據。

至12月8日,法醫處向警方提交驗屍報告,指稱嬰兒的死因屬他殺,警方正調查行兇動機及案情,本案是聖荷西市今年第34宗兇殺案。

