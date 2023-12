【灣區新聞】舊金山華埠白蘭地鐵站快閃店開幕 出售華埠製造的手工藝品（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠白蘭地鐵站的首間快閃店開幕,除了出售在華埠製造的手工藝品,亦讓沒有能力開舖的藝術家,有一個展示自己作品的機會。

快閃店展示了不同中華文化的手藝,例如是傳統的繩結藝術、龍鬚糖、火漆印章,所有產品都是在舊金山華埠製造。

這間為期三個月的快閃店,是由市參事佩斯金(Aaron Peskin)和經濟及勞動力發展辦公室OEWD合作促成。

佩斯金說,這裡展示的手工藝品,來自社區中的星斗市民,某些人更是住在附近的散房,他說將快閃店開在白蘭站這個交通樞紐,有助活化華埠。

佩斯金說:「我們可以使白蘭站更有活力,為這裡帶來商機,不只可以幫助這個社區中的市民,亦是一個讓他們展示自己作品,還有以此謀生的機會。」

中國繩結藝術愛好者曹春梅,希望可以憑著快閃店,將中華文化發揚光大。

曹春梅說:「中國結藝是中國五千年的文化歷史,它是用不同形式的繩子,變成一個一個繩結的藝術,是個表達方式,所以統稱叫中國結藝,它可以做成各種飾品、掛件,代表中華文化的特徵,吉祥如意那些吉祥的東西。」

她手上的作品,就代表了自己作為一個移民,融入美國社會的過程。

曹春梅說:「為什麼有個愛心呢?因為美國是一個多文化的國家,愛心有不同的顏色,不同顏色代表我們是個有不同民族色彩的國家,我移民到美國,也有很多的機構和不同種族的愛心人士來幫助我。」

交通局局長譚沐霖說,華埠的社區領袖,正協助他們重新思考如何設計和管理車站,隨著現在有一間新的零售店開張,華埠白蘭站正逐漸成為一個新的社區中心。

