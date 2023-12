【KTSF】

美國國務院表示,處理護照申請的時間已經回復正常。

國務院表示,終於解決疫情期間積壓的護照申請,現在普通申領護照,辦理時間最多八個星期,而加急申請則最多需要三個星期。

相比之下,2021年的辦理時間是現在的一倍多。

國務院表示,最近一個財政年度簽發的護照數量創歷史新高。

