【灣區新聞】紅木城提交新法旨在彌補加州租戶保護法漏洞

中半島的Redwood City提交的一項新法令,旨在彌補加州租戶保護法的漏洞,內容有哪些?

加州2019年通過的租金管制法,禁止大多數租戶在12個月內租金上漲10%以上,或生活成本變化5%以上,房東如果想驅逐租戶,則需要滿足某些條件。

根據州法律,可接受的迫遷理由包括將房產完全退出租賃市場、進行重大裝修,或被視為過失迫遷,例如違反租賃條款、不付款或造成滋擾。

但親租客組織Faith in Action認為,雖然這些理由表面上是合法的,但它們經常被用來欺騙租戶,法律可能要求提供證據,證明他們將進行大型翻修,而不是小型翻修,因為大規模整修,租客必須搬遷,但最終它們根本不是很大規模。

因此提出的法例,將制定回歸權政策,保證租客在房屋裝修完後,可以再搬回去。

房東還必須填寫一份詳細說明翻修計劃的表格,以避免不必要的延誤,或對居民日常生活的意外干擾。

租客權益組織認為,將穩定租金與反騷擾條款結合至關重要,以防止房東的欺騙行為增加。

如果獲得通過,將制定新的租金穩定計劃,規定適用房產的允許租金漲幅每年不超過5%,房東每月支付7至10美元的費用來資助該計劃。

