【灣區新聞】舊金山華埠有可負擔散房出租（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠有可負擔散房出租,而這棟散房大廈原來有個故事。

2017年,這棟位於華埠Clay街937號的散房大廈,是一宗住客控告業主和物業管理公司的主角,當時是高科技風潮,業主希望租給高科技業員工和學生,收較高的租金。

2015年開始,大廈的裝修工程對住客造成不便和困擾,洗臉、洗澡、上廁所都要排隊,全棟大廈有一半爐頭不能用。

相隔六年,環境完全不同,疫情期間,華協中心買下這棟大廈,裝修翻新。

以前的住客因為各種原因,許多已經搬走,現在大廈68個單位之中,有36個單位招租,每個單位只容納一個人,月租700元,申請人月薪最少要有1400元,但不能超過6725元,年薪上限是80,700元,業主負責水電費、暖氣和垃圾費等,住客需要自己支付互聯網、電話和有線電視等支出。

這個地點在Clay街夾Stockton街,交通方便,用餐和購物地點就在附近,申請截止時間是12月29日下午5點,詳情可瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000NlRyFUAV

