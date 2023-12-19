【灣區新聞】舊金山華埠有可負擔散房出租（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠有可負擔散房出租，而這棟散房大廈原來有個故事。

2017年，這棟位於華埠Clay街937號的散房大廈，是一宗住客控告業主和物業管理公司的主角，當時是高科技風潮，業主希望租給高科技業員工和學生，收較高的租金。

2015年開始，大廈的裝修工程對住客造成不便和困擾，洗臉、洗澡、上廁所都要排隊，全棟大廈有一半爐頭不能用。

相隔六年，環境完全不同，疫情期間，華協中心買下這棟大廈，裝修翻新。

以前的住客因為各種原因，許多已經搬走，現在大廈68個單位之中，有36個單位招租，每個單位只容納一個人，月租700元，申請人月薪最少要有1400元，但不能超過6725元，年薪上限是80,700元，業主負責水電費、暖氣和垃圾費等，住客需要自己支付互聯網、電話和有線電視等支出。

這個地點在Clay街夾Stockton街，交通方便，用餐和購物地點就在附近，申請截止時間是12月29日下午5點，詳情可瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000NlRyFUAV

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