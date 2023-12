【KTSF】

一款無骨炸雞塊,由於可能含有透明塑膠碎片,而需要大規模回收。

根據美國農業部,食品公司Simmons Prepared Foods Inc.,正在回收超過2萬6千磅的15盎司盒裝TGI Fridays蜂蜜燒烤口味無骨炸雞塊。

當局目前沒有收到受傷報告,這一批產品於10月3號生產,並運往全國各地的零售店。

