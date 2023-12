【灣區新聞】加州科技大學主席徐玲入選「2023福布斯中國最具影響力華人菁英Top 100」（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於矽谷的加州科技大學主席徐玲,最近入選「2023福布斯中國最具影響力華人菁英Top 100」。

曾經擔任多家科技公司高管的徐玲,在這之前已經獲得多項榮譽,包括2013年矽谷女性影響力獎、2017年WITI名人堂獎,今年入選「福布斯中國最具影響力華人菁英TOP 100評選」,對於這項榮譽,徐玲深感榮耀。

徐玲說:「因為我可以成為許多亞裔華人的榜樣,證明如果我能實現這一目標,他們也能實現這一目標,而且我覺得影響力實際上是幫助其他人變得更有影響力,為我們的學生、社會增加價值,我想這就是為什麼我感到非常榮幸,也非常興奮,我真的很感謝你們給我機會,來展示中國女性能夠實現我所做的事情的可能性。」

徐玲對於自己取得的成就,歸功於碰到好的導師,她建議華裔員工不光只是埋頭苦幹,更要展現價值。

徐玲說:「我有很多導師,我想很多時候,我們都有努力工作的心態,但光是努力工作是不夠的,我們真正需要做的是向社會,向美國社會展示我們的價值,對我們的公司,對我們的組織,也學習最新的技術、技能,使我們成為更有價值的員工。」

徐玲目前是位於Milpitas的加州科技大學共同創辦人兼主席,這是一所由早期中國留學生來到美國求學、求職、創業,有一番成就後建立的大學,這所以工作為導向的大學,目標就是讓學生畢業後,能夠在矽谷找到工作,或是在職場上更上一層樓。

徐玲說:「因為我們是一所以學生為中心的大學,我們的大學非常實惠,比其他大學收取4分之1、5分之1的學費,來自全球的學生可以來我們大學,並支付5分之1的學費,但學習最新的技術,我們的教授都是像我一樣的在職專業人士,教授會教給學生有價值的、最有用的技術,並且還會介紹學生到他們目前任職的公司,我們的目標是為這些有夢想、有動力學習最新技術、到矽谷工作的普通人,建立一所可負擔大學。」

