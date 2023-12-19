【灣區新聞】加州科技大學主席徐玲入選「2023福布斯中國最具影響力華人菁英Top 100」（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於矽谷的加州科技大學主席徐玲，最近入選「2023福布斯中國最具影響力華人菁英Top 100」。

曾經擔任多家科技公司高管的徐玲，在這之前已經獲得多項榮譽，包括2013年矽谷女性影響力獎、2017年WITI名人堂獎，今年入選「福布斯中國最具影響力華人菁英TOP 100評選」，對於這項榮譽，徐玲深感榮耀。

徐玲說：「因為我可以成為許多亞裔華人的榜樣，證明如果我能實現這一目標，他們也能實現這一目標，而且我覺得影響力實際上是幫助其他人變得更有影響力，為我們的學生、社會增加價值，我想這就是為什麼我感到非常榮幸，也非常興奮，我真的很感謝你們給我機會，來展示中國女性能夠實現我所做的事情的可能性。」

徐玲對於自己取得的成就，歸功於碰到好的導師，她建議華裔員工不光只是埋頭苦幹，更要展現價值。

徐玲說：「我有很多導師，我想很多時候，我們都有努力工作的心態，但光是努力工作是不夠的，我們真正需要做的是向社會，向美國社會展示我們的價值，對我們的公司，對我們的組織，也學習最新的技術、技能，使我們成為更有價值的員工。」

徐玲目前是位於Milpitas的加州科技大學共同創辦人兼主席，這是一所由早期中國留學生來到美國求學、求職、創業，有一番成就後建立的大學，這所以工作為導向的大學，目標就是讓學生畢業後，能夠在矽谷找到工作，或是在職場上更上一層樓。

徐玲說：「因為我們是一所以學生為中心的大學，我們的大學非常實惠，比其他大學收取4分之1、5分之1的學費，來自全球的學生可以來我們大學，並支付5分之1的學費，但學習最新的技術，我們的教授都是像我一樣的在職專業人士，教授會教給學生有價值的、最有用的技術，並且還會介紹學生到他們目前任職的公司，我們的目標是為這些有夢想、有動力學習最新技術、到矽谷工作的普通人，建立一所可負擔大學。」

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