【KTSF 張擎鳳報導】

蘋果公司將停止在國內銷售部分Apple手錶。

蘋果公司表示,從本星期開始,將在網上或零售店停售Series 9系列和Ultra 2版本的Apple手錶。

目前蘋果公司正在與醫療設備製造商Masimo,就這兩款Apple手錶的血氧監測功能的專利權打官司。

美國國際貿易委員會在10月26日裁定,蘋果部分手錶的血氧監測功能,侵犯Masimo的專利權,將禁止進口。

拜登總統如果在60日內,即12月25日的期限內沒有否決,禁令就會生效。

蘋果先發制人,宣佈在12月21日在官網和12月24日在實體店停售這兩款手錶。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。