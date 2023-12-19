【灣區新聞】灣區經歷入冬以來最大降雨 預測週二週三續下雨（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經歷入冬以來最大的降雨，預測星期一晚、星期二和星期三會下驟雨。

國家氣象局表示，這股風暴來自亞熱帶，含大量水汽，但不是典型的大氣河風暴，不是特別大雨，最大雨的時候是星期一清晨4點左右，星期一中午和下午仍然有雨，局部地區有雷暴。

預測星期二和星期三有驟雨，星期三另一股低氣壓會導致下雨，雨帶由北向南移動，到了星期四，主要是南加州洛杉磯地區下雨，有計劃南下的人士要注意。

風力方面，週一晚大風，週二早上風勢會減弱。

氣溫方面，下雨期間溫度變化不大，由現在到星期四、五，日間氣溫徘徊在華氏60度左右，不會太冷，也不會太溫暖。

不過，雨天過後，冷空氣停留下來，氣溫會下降，星期六和星期日最冷，內陸地區例如Livermore最低溫度30多度，預測週末和下星期一聖誕節當日不會下雨。

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