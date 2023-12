【灣區新聞】灣區經歷入冬以來最大降雨 預測週二週三續下雨（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經歷入冬以來最大的降雨,預測星期一晚、星期二和星期三會下驟雨。

國家氣象局表示,這股風暴來自亞熱帶,含大量水汽,但不是典型的大氣河風暴,不是特別大雨,最大雨的時候是星期一清晨4點左右,星期一中午和下午仍然有雨,局部地區有雷暴。

預測星期二和星期三有驟雨,星期三另一股低氣壓會導致下雨,雨帶由北向南移動,到了星期四,主要是南加州洛杉磯地區下雨,有計劃南下的人士要注意。

風力方面,週一晚大風,週二早上風勢會減弱。

氣溫方面,下雨期間溫度變化不大,由現在到星期四、五,日間氣溫徘徊在華氏60度左右,不會太冷,也不會太溫暖。

不過,雨天過後,冷空氣停留下來,氣溫會下降,星期六和星期日最冷,內陸地區例如Livermore最低溫度30多度,預測週末和下星期一聖誕節當日不會下雨。

