【全國新聞】強烈冬季風暴吹襲美國東北部 最少兩人死亡

【KTSF 張麗月報導】

一股強烈冬季風暴吹襲美國東北部,帶來暴雨和強風,導致交通混亂、航班延誤,甚至廣泛地區停電,最少兩人死亡。

氣象當局表示,紐約和新澤西州的陣風時速多達50英哩,週一早上已經錄得2至4吋雨量,康涅狄格州的陣風時速更超過65哩,大樹和電線杆倒塌,東岸由北卡羅萊納州至緬因州,有超過六個州份發出與天氣相關警告,氣象預測,這股風暴預計將吹向加拿大東北部。

紐約和新澤西州的水浸,導致運輸系統,包括紐約市的地鐵班次出現嚴重延誤,甚至取消,費城和波士頓等城市的街道,在繁忙時間之前也完全水浸,該地區的橋樑要實施管制,進一步拖慢交通的流量。

到週一中午時份,由維珍尼亞州至緬因州,有超過70萬用戶停電,在麻省和緬因州,有2個人死亡被大樹倒塌壓死。

這股風暴在週末掠過,佛羅里達和南、北卡羅萊三個州帶來大雨之後,向北移動吹向中大西洋州份,然後抵達新英格蘭地區。

風暴週日下午在東南部沿岸快速增強,到週一下午越過新英格蘭地區。

氣象預料,風暴將進入加拿大東南部地區。

