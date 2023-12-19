【全國新聞】強烈冬季風暴吹襲美國東北部 最少兩人死亡

December 19, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Wolcott Police Department)

【KTSF 張麗月報導】

一股強烈冬季風暴吹襲美國東北部，帶來暴雨和強風，導致交通混亂、航班延誤，甚至廣泛地區停電，最少兩人死亡。

氣象當局表示，紐約和新澤西州的陣風時速多達50英哩，週一早上已經錄得2至4吋雨量，康涅狄格州的陣風時速更超過65哩，大樹和電線杆倒塌，東岸由北卡羅萊納州至緬因州，有超過六個州份發出與天氣相關警告，氣象預測，這股風暴預計將吹向加拿大東北部。

紐約和新澤西州的水浸，導致運輸系統，包括紐約市的地鐵班次出現嚴重延誤，甚至取消，費城和波士頓等城市的街道，在繁忙時間之前也完全水浸，該地區的橋樑要實施管制，進一步拖慢交通的流量。

到週一中午時份，由維珍尼亞州至緬因州，有超過70萬用戶停電，在麻省和緬因州，有2個人死亡被大樹倒塌壓死。

這股風暴在週末掠過，佛羅里達和南、北卡羅萊三個州帶來大雨之後，向北移動吹向中大西洋州份，然後抵達新英格蘭地區。

風暴週日下午在東南部沿岸快速增強，到週一下午越過新英格蘭地區。

氣象預料，風暴將進入加拿大東南部地區。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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