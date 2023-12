【灣區新聞】星宇航空推舊金山直飛台北航線 未來機票價格會否更便宜（視頻）

【KTSF】

星宇航空(Starlux)在剛剛過去的週六舉行舊金山直飛台北班機的首航儀式,隨著星宇加入這條航線的競爭,消費者前往台灣,或經由台灣轉機又多一個選擇,這是否意味著票價會更便宜呢?

在《我把心留在舊金山》的名曲中,星宇航空的舊金山台北首航儀式,剛剛過去的週六正式在舊金山國際機場登場,宣告星宇成為華航、長榮,以及聯航之外的第四家航空公司,提供舊金山直飛台北服務。

星宇航空執行長翟健華(Glenn Chai)說:「星宇航空舊金山航班,將是每周三班,但我們也宣布了明年3月20日會增為每天一班。」

星宇航空JX011班機,每逢週二、四、六晚上11時40分起飛,抵達桃園機場的時間為隔兩日清晨5時半,首航班機九成多滿,不少旅客都是刻意為了首航而來。

首航班機旅客Thomas Lin說:「因為很有紀念性,而且對星宇我們很了解,所以一直在等待這一天,是很興奮,帶著我的兩個女兒,還有全家都來坐首航

也有旅客到了機場,才知道自己幸運搭上首航班機。

首航班機旅客說:「我感覺到哇很新,但我不知道是全新的首航班機,非常興奮,(覺得幸運嗎?)是的,也感到滿幸運的。」

舊金山市府以及舊金山國際機場都派官員出席首航儀式,表達對星宇航空的歡迎,目前舊金山國際機場有40%的班機是飛往亞洲,機場官員期待星宇的加入,能讓舊金山國際機場的客流量恢復到疫情前的水平。

舊金山國際機場航空行銷發展總監Melissa Anderetta說:「舊金山國際機場2023年是真正復甦的一年,特別是前往亞洲,今年夏天的國際飛行已經恢復至疫情前的97%水平,所以星宇航空的到來,3%我想我們做得到對嗎?」

星宇航空舊金山航線,以全新Airbus A350執飛,共306個座位,這架首航飛機是由星宇航空創辦人兼主席張國煒從台北開過來的,不過他並未現身在舊金山機場的首航儀式上。

有幸搭乘台北首航舊金山飛機的JetAlbert飛航頻道網紅Albert Hsieh評價張國煒的飛行技術。

Hsieh說:「飛機很平穩,而且準時降落,所以我會說飛行技術A+。」

舊金山台北航線除了原先的華航、長榮以及聯航,現在又加入了星宇航空,觀眾朋友最關切的就是,到底未來航空的票價會不會因此而減低呢?不過答案可能要讓大家失望了。

星宇航空策略室企劃長劉允富(Simmon Liu)說:「票價的部分我們其實還是一樣,就是完全純粹視乎市場的需求,當然以舊金山這條航線來講,長榮在很快的時間就已經恢復每天三班,華航也陸續在增班當中,但是在整個市場需求來講,還是非常非常的強勁,所以這是第一個,就是說市場的票價可能短時間之內,因為這個強勁的需求,可能還是維持在目前這樣的水平,第二個主要就是因為成本的考量,整個營運的成本其實愈來愈高。」

消費者也很好奇,舊金山飛台航線,是否真有這麼大的市場需求,導致票價不易下降?

原來航空公司看重的不光是飛台灣,而是商務旅客,以及轉機到東南亞的巨大市場。

劉允富說:「要去建構我們強大的轉運航網,所以現在缺的就是北美航網的部分,需要快速地擴建,除了去強化我們在北美西岸的網路之外,另外就是因為舊金山它本身就是具有高科技這樣的一個背景,它的商務旅行是最多的。」

舊金山是繼洛杉磯之後,星宇在北美第二個航點,明年8月則要開通西雅圖飛台北航線。

駐舊金山台北經文處副處長朱永昌說:「我們歡迎有多的美國民眾,或者是觀光客可以到台北,跟台灣有更多的交流互動,然後促進彼此的認識。」

作為這條航線新加入者,走精品路線的星宇強調不打價格戰,希望透過產品的差異化,提供旅客不同的選項。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。