【灣區新聞】星宇航空推舊金山直飛台北航線 未來機票價格會否更便宜（視頻）

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星宇航空（Starlux）在剛剛過去的週六舉行舊金山直飛台北班機的首航儀式，隨著星宇加入這條航線的競爭，消費者前往台灣，或經由台灣轉機又多一個選擇，這是否意味著票價會更便宜呢？

在《我把心留在舊金山》的名曲中，星宇航空的舊金山台北首航儀式，剛剛過去的週六正式在舊金山國際機場登場，宣告星宇成為華航、長榮，以及聯航之外的第四家航空公司，提供舊金山直飛台北服務。

星宇航空執行長翟健華（Glenn Chai）說：「星宇航空舊金山航班，將是每周三班，但我們也宣布了明年3月20日會增為每天一班。」

星宇航空JX011班機，每逢週二、四、六晚上11時40分起飛，抵達桃園機場的時間為隔兩日清晨5時半，首航班機九成多滿，不少旅客都是刻意為了首航而來。

首航班機旅客Thomas Lin說：「因為很有紀念性，而且對星宇我們很了解，所以一直在等待這一天，是很興奮，帶著我的兩個女兒，還有全家都來坐首航

也有旅客到了機場，才知道自己幸運搭上首航班機。

首航班機旅客說：「我感覺到哇很新，但我不知道是全新的首航班機，非常興奮，（覺得幸運嗎？）是的，也感到滿幸運的。」

舊金山市府以及舊金山國際機場都派官員出席首航儀式，表達對星宇航空的歡迎，目前舊金山國際機場有40%的班機是飛往亞洲，機場官員期待星宇的加入，能讓舊金山國際機場的客流量恢復到疫情前的水平。

舊金山國際機場航空行銷發展總監Melissa Anderetta說：「舊金山國際機場2023年是真正復甦的一年，特別是前往亞洲，今年夏天的國際飛行已經恢復至疫情前的97%水平，所以星宇航空的到來，3%我想我們做得到對嗎？」

星宇航空舊金山航線，以全新Airbus A350執飛，共306個座位，這架首航飛機是由星宇航空創辦人兼主席張國煒從台北開過來的，不過他並未現身在舊金山機場的首航儀式上。

有幸搭乘台北首航舊金山飛機的JetAlbert飛航頻道網紅Albert Hsieh評價張國煒的飛行技術。

Hsieh說：「飛機很平穩，而且準時降落，所以我會說飛行技術A+。」

舊金山台北航線除了原先的華航、長榮以及聯航，現在又加入了星宇航空，觀眾朋友最關切的就是，到底未來航空的票價會不會因此而減低呢？不過答案可能要讓大家失望了。

星宇航空策略室企劃長劉允富（Simmon Liu）說：「票價的部分我們其實還是一樣，就是完全純粹視乎市場的需求，當然以舊金山這條航線來講，長榮在很快的時間就已經恢復每天三班，華航也陸續在增班當中，但是在整個市場需求來講，還是非常非常的強勁，所以這是第一個，就是說市場的票價可能短時間之內，因為這個強勁的需求，可能還是維持在目前這樣的水平，第二個主要就是因為成本的考量，整個營運的成本其實愈來愈高。」

消費者也很好奇，舊金山飛台航線，是否真有這麼大的市場需求，導致票價不易下降？

原來航空公司看重的不光是飛台灣，而是商務旅客，以及轉機到東南亞的巨大市場。

劉允富說：「要去建構我們強大的轉運航網，所以現在缺的就是北美航網的部分，需要快速地擴建，除了去強化我們在北美西岸的網路之外，另外就是因為舊金山它本身就是具有高科技這樣的一個背景，它的商務旅行是最多的。」

舊金山是繼洛杉磯之後，星宇在北美第二個航點，明年8月則要開通西雅圖飛台北航線。

駐舊金山台北經文處副處長朱永昌說：「我們歡迎有多的美國民眾，或者是觀光客可以到台北，跟台灣有更多的交流互動，然後促進彼此的認識。」

作為這條航線新加入者，走精品路線的星宇強調不打價格戰，希望透過產品的差異化，提供旅客不同的選項。

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