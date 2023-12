【KTSF】

灣區多個城市週一受到風暴的影響,東灣Pleasonton發生了一宗致命車禍。

在Pleasanton市680號州際公路夾Sunol大道南面出口發生一宗車禍,導致2死6傷,車禍可能是因為落大雨所致,或者是因為涉案車輛的車胎有問題。

舊金山(三藩市)國際機場亦因天氣原因,要取消近400班航班。

而南灣聖荷西市就因下大雨而發生停電事件,當地大約1萬8千戶人家受到影響,太平洋煤電公司(PG&E)表示,到下午3點左右,電力供應應該恢復正常。

