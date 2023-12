【全國新聞】消息指白宮同意收緊政治庇護政策 換取共和黨人通過撥款援助烏克蘭

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院的談判人員與白宮正設法趕緊在年終假期前的最後關頭達成一個協議框架,以滿足共和黨人的要求在邊境政策上作出改動,來交換批准緊急撥款援助烏克蘭。

國會參議院的談判人員與白宮,在上星期五曾樂觀認為,會在剛過去的星期日就《國家安全補充法案》達成協議框架,因為知情人士透露,雙方經過一個星期的談判後,白宮同意作出重大的讓步,大幅收緊政治庇護,及擴展對無證人士的拘留與驅逐。

不過週日雙方最後都談不攏,現在正在尋求在本星期談妥,否則就要等三個星期在假期後,國會復會時才能繼續談。

爭取在本星期內談妥,被認為是不大可能的事,因為參議員本週稍後就會放聖誕假,國會兩黨的議員對於在這麽緊迫時間內達成協議也表示懷疑,進步派民主黨人就關注到,白宮有可能向保守派壓力讓步更多。

但有曾經公開反對大幅改變,現行政治庇護制度的參議院民主黨領袖,也承認當前美墨邊界的庇護申請者,人數飆升到中西部州份無法負荷,白宮也有同感,因此同意積極與共和黨人談判,試圖找出一個折衷解決方案,而白宮也都積極介入談判。

雖然雙方在定下的期限,即是週日,仍未談妥一個實質的框架協議,但有參議員暗示,在部份邊境用詞方面已得到解決。

辯論這條法案最棘手的問題是,共和黨人希望實施更嚴格的邊境安全措施,包括進一步收緊限制尋求庇護的申請,以及重新引入部份特朗普時期的移民政策,來交換批准額外撥款給烏克蘭。

共和黨人聲稱,民主黨人正尋求盡快完成立法,而進步派民主黨人就反對向保守派的要求作出讓步。

參議院共和黨人本月初阻擋通過1,150億元的外援法案,當中包括對烏克蘭、台灣和以色列的援助,其中烏克蘭的軍援佔600億元,問題是到本年底,美國就快用盡資金,無力再提供更多武器軍備給烏克蘭。

