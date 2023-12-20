【娛樂新聞】灣區落大雨 大灣區有陶大宇 陶大宇獲著起醫生袍 推銷腸道健康

憑翻唱一曲《倒轉地球》而備受網民熱捧的「師奶殺手」陶大宇，日前為益生菌品牌拍攝廣告，先後換上多個造型上陣，當中更收起搞笑作風，以嚴肅和專業的醫生造型示人，藉此傳遞健康訊息。大宇直言被醫學專業名詞考起：「有一兩句卡得好犀利，NG咗好多次。專業名詞唔可以錯，要跟得好足，唔可以口語化。」可見大宇非常嚴謹。

戒煙生活變規律

益生菌主理腸道健康，作為藝人工作壓力大兼食無定時，大宇卻自言生活規律，腸道健康，完全符合代言人的要求：「我戒煙超過十年，戒煙係畀自己一份好好嘅禮物。我現在生活規律，唔同後生嗰時亂咁嚟，會暴飲暴食，而家好注重飲食，唔會大魚大肉、太肥膩，不過只係靠食係唔得，要加埋運動。」談到可以藉着今次廣告傳遞健康訊息，大宇表示非常開心：「唔一定有病先可以接呢類型嘅廣告，產品無論係男女、小朋友定長者都啱。」

廣告中，大宇穿起醫生袍，以專業形象示人，對此他大表興奮：「從影咁多年來，多數都係飾演警察同律師，比較少做醫生，只飾演過三次，但都係客串形式，今次終於感受到著醫生袍嘅滋味，拍劇做唔到嘅嘢，今次拍廣告就做到，好開心。」對於自己的醫生造型評價，他笑言：「好少見到真正嘅醫生着醫生袍好睇，多數嘅醫生袍都係比較寬闊，自己想盡量着得好睇啲，所以最重要係稱身同埋乾淨。」

愛把歡樂送觀眾

提到今次的廣告需以認真、專業形象示人，有別於唱《倒轉地球》時的開心歡樂，大宇坦言做藝人經常會有不同需要的演繹，而他非常樂意為大眾帶來歡樂：「疫情啱啱過，呢三年大家都捱得好辛苦。如果仲要好緊張嘅氣氛，會令人有壓力，所以想畀快樂人。」

此外，提到回港拍劇，大宇坦言很久沒有在港拍劇，他透露現階段一直有接洽不同劇集，只是緣份未到：「我對角色好奄尖，揀嚟揀去，所以好似好耐冇拍劇咁。」至於問到他對角色有何要求？他直言追求輕鬆的角色：「有機會會返香港拍，唔會唔拍，只不過係時間性問題。」