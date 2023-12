【娛樂新聞】灣區落大雨 大灣區有陶大宇 陶大宇獲著起醫生袍 推銷腸道健康

憑翻唱一曲《倒轉地球》而備受網民熱捧的「師奶殺手」陶大宇,日前為益生菌品牌拍攝廣告,先後換上多個造型上陣,當中更收起搞笑作風,以嚴肅和專業的醫生造型示人,藉此傳遞健康訊息。大宇直言被醫學專業名詞考起:「有一兩句卡得好犀利,NG咗好多次。專業名詞唔可以錯,要跟得好足,唔可以口語化。」可見大宇非常嚴謹。 戒煙生活變規律

益生菌主理腸道健康,作為藝人工作壓力大兼食無定時,大宇卻自言生活規律,腸道健康,完全符合代言人的要求:「我戒煙超過十年,戒煙係畀自己一份好好嘅禮物。我現在生活規律,唔同後生嗰時亂咁嚟,會暴飲暴食,而家好注重飲食,唔會大魚大肉、太肥膩,不過只係靠食係唔得,要加埋運動。」談到可以藉着今次廣告傳遞健康訊息,大宇表示非常開心:「唔一定有病先可以接呢類型嘅廣告,產品無論係男女、小朋友定長者都啱。」 廣告中,大宇穿起醫生袍,以專業形象示人,對此他大表興奮:「從影咁多年來,多數都係飾演警察同律師,比較少做醫生,只飾演過三次,但都係客串形式,今次終於感受到著醫生袍嘅滋味,拍劇做唔到嘅嘢,今次拍廣告就做到,好開心。」對於自己的醫生造型評價,他笑言:「好少見到真正嘅醫生着醫生袍好睇,多數嘅醫生袍都係比較寬闊,自己想盡量着得好睇啲,所以最重要係稱身同埋乾淨。」 愛把歡樂送觀眾

提到今次的廣告需以認真、專業形象示人,有別於唱《倒轉地球》時的開心歡樂,大宇坦言做藝人經常會有不同需要的演繹,而他非常樂意為大眾帶來歡樂:「疫情啱啱過,呢三年大家都捱得好辛苦。如果仲要好緊張嘅氣氛,會令人有壓力,所以想畀快樂人。」 此外,提到回港拍劇,大宇坦言很久沒有在港拍劇,他透露現階段一直有接洽不同劇集,只是緣份未到:「我對角色好奄尖,揀嚟揀去,所以好似好耐冇拍劇咁。」至於問到他對角色有何要求?他直言追求輕鬆的角色:「有機會會返香港拍,唔會唔拍,只不過係時間性問題。」

