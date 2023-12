【KTSF】

一場太平洋風暴襲擊了南加州部份地區,帶來了大雨,導致水浸街,並有可能發生龍捲風,影響民眾聖誕假期出行。

一場太平洋風暴週四為洛杉磯縣西北部的沿海地區Ventura縣和Santa Barbara縣帶來了傾盆大雨,洪水淹沒了Oxnard、Port Hueneme和Santa Barbara等城市的部份地區。

Port Hueneme市官員對四個街區發出疏散令,並在一所大學體育館設立避難中心。

國家氣象局表示,Ventura縣的降雨量每小時超過3英吋,預計這場風暴會持續,影響南加州部份地區,直到星期六。

