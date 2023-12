【KTSF】

前總統特朗普的前任律師朱利安尼聲稱,由於他沒有能力負擔得起他對喬治亞州兩名前選務人員訴訟案的巨額賠償金,因此他週四申請第11章破產保護。

上星期一個陪審團裁定,朱利安尼誹謗兩名喬治亞州前任選務人員,指控她們在2020年大選的選票上作弊。

陪審團判罰朱利安尼1.48億元賠償金,朱利安尼聲稱,他無能力負擔得起這筆巨額賠償金,因為他的身家只有最多一千萬元,兼且欠債達1億至5億元,當中包括欠繳的稅款有近100萬元,還有拖欠未交的律師和會計師費用,因此朱利安尼週四向聯邦法庭申請第11章破產保護。

